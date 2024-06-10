На пути к Евро. Левандовский рискует пропустить Евро-2024, «Матч ТВ» и OKKO назвали комментаторов, Даку будет отстаивать честь РПЛ

До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось меньше недели. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

Товарищеские матчи

Сегодня, 10 июня, состоялись два матча cо сборными, которые примут участие в финальной части чемпионата Европы.

Нидерланды легко победили Исландию со счетом 4:0 и в отличном настроении подходят к старту турнира.

Уже на 23-й минуте счет в матче открыл молодой полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс, после перерыва голландцы и вовсе добили соперника, забив трижды. Отличились за «оранжевых» Вирджил Ван Дейк, Донелл Мален и Вут Вегхорст.

Фрагмент матч Нидерланды — Исландия globallookpress.com

В параллельной встрече Польша в напряженной борьбе переиграла Турцию со счетом 2:1, но, возможно, потеряла из-за травмы на Евро-2024 своего капитана Роберта Левандовского, покинувшего поле из-за травмы.

Уже на 12-й минуте счет открыл форвард «Вероны» Карол Свидерский. Турки смогли отыграться на 77-й минуте после точного удара нападающего «Галатасарая» Бариса Йилмаза.

Роберт Левандовский покидает поле из-за травмы в матче Польша-Турция globallookpress.com

Но концовка все равно осталась за сборной Польши, на 90-й минуте победный гол забил латераль «Ромы» Никола Залевский.

Комментаторы

Стало известно, кто прокомментирует первые игры на «Матч ТВ».

Комментаторы «Матч ТВ» matchtv.ru

Позже появился список комментаторов ОККО, которые будут работать на Евро-2024. Одна фамилия засекречена, но, вероятно, это будет Денис Казанский.

Комментары ОККО okko.sport

Составы

Сборная Румынии назвала окончательный состав на Евро-2024. В нем есть центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин, опытный Рэзван Марин из «Эмполи» и сын самого великого игрока в истории румынского футбола Георге Хаджи Янис Хаджи, выступающий сейчас за испанский «Алавес».

Также стал известен окончательный список национальной команды Польши. Все главные звезды сборной, в том числе Роберт Левандовский («Барселона»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Петр Зелиньский («Наполи») и Аркадиуш Милик («Ювентус») представлены в нем.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Тренерский штаб сборной Словакии также определился с окончательной заявкой на Евро-2024. В числе заявленных вратарь Мартин Дубравка («Ньюкасл»), защитники Милан Шкриньяр («ПСЖ»), Давид Ганцко («Фейенорд»), полузащитник Станислав Лоботка («Наполи»).

Последней сегодня назвала окончательный состав сборная Албании. В ней обращает на себя внимание присутствие сразу двух игроков из российской Премьер-лиги. Это защитник Марко Митай («Локомотив») и нападающий Мирлинд Даку («Рубин»).

Травмы

Крайний защитник сборной Бельгии Тома Менье получил повреждение в товарищеской игре с «Люксембургом» (3:0). Теперь его участие в финальной части находится под большим вопросом. 31-летнему защитнику предстоит пройти углубленное медицинское обследование, после которого станет ясно, примет ли он участие в Евро-2024.

Вечером стало известно, что расположение сборной Германии из-за инфекции покинул 20-летний новобранец Бундестим Александар Павлович. Он покинул базу национальной сборной и пройдет углубленное медицинское обследование, после чего станет ясно, стоит ли на него рассчитывать тренерскому штабу во главе с Юлианом Наггельсманом.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский досрочно покинул поле на 32-й минуте товарищеской игры со сборной Турции. Нападающий «Барселоны» не смог продолжить матч из-за проблем с коленом и был заменён на Кацпера Урбаньского.

Теперь капитан и главная звезда сборной Польшу рискует пролететь мимо Евро-2024.

Карло Анчелотти и Валерий Карпин назвали своих фаворитов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о начале финальной части чемпионата Европы — 2024 и назвал команды, за которыми будет пристальнее всего следить.

«Мне очень интересно посмотреть на Германию дома, у них интересная команда. Италия? Думаю, мы пропустили смену поколений после победы на прошлом турнире, так что я не знаю, какими могут быть наши возможности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal со ссылкой на Il Giornale.

Напомним, сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы.

Не остался в стороне от Евро-2024 и главный тренер сборной России Валерий Карпин, назвавший своих фаворитов.

«Как обычно — Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то еще выстрелит», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Валерий Карпин globallookpress.com

Далич в восторге от игры Гвардиола

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает своего защитника Йошко Гвардиола одним из лучших в мире на своей позиции, также он рассказал, чем отличается нынешняя команда от той, что играла на чемпионате мира-2022.

«Он действительно универсален, у него есть мощь, энергия, сила, и, по нашей оценке, он нужен нам на левом фланге, потому что он может внести атакующий вклад и закрыть всё сзади. Последние месяцы подтверждают это.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Он может сыграть на любой позиции, куда бы мы его ни поставили. Он игрок настоящего и будущего, он наверняка станет одним из лучших защитников в мире, если не лучшим.

У нас есть более молодые игроки, у которых теперь на два года игрового времени больше, особенно у Шутало и Гвардиола, но большой разницы нет. Может быть, мы немного изменим стиль игры, но придерживаемся одной и той же тактики. Мы объединяем разные типы игроков, и ребята всегда реагируют правильно.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Мы взяли 18 новых игроков в Катар, больших ожиданий не было, но мы повторили успех чемпионата в России. Амбиции, большие планы и желание — нам нужно работать, чтобы оставаться такими, какие мы есть, и использовать свои возможности. Надеюсь, всё пройдёт спокойно», — сказал Далича на пресс-конференции.

Что смотреть завтра?

Во вторник, 11 июня, пройдут только два матча с участием сборных, которые будут представлены на Евро-2024.

Сборная Молдавии примет в Кишиневе сборную Украины. Начало встречи запланировано на 18:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.

Португалия в заключительном матче перед стартом Евро-2024 сыграет с Ирландией у себя дома. Начало игры — 21:45 (мск). Прогноз на эту встречу тут.

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