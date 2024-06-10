На пути к Евро. Левандовский рискует пропустить Евро-2024, «Матч ТВ» и OKKO назвали комментаторов, Даку будет отстаивать честь РПЛ

Товарищеские матчи
Сегодня, 10 июня, состоялись два матча cо сборными, которые примут участие в финальной части чемпионата Европы.
Нидерланды легко победили Исландию со счетом 4:0 и в отличном настроении подходят к старту турнира.
Уже на 23-й минуте счет в матче открыл молодой полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс, после перерыва голландцы и вовсе добили соперника, забив трижды. Отличились за «оранжевых» Вирджил Ван Дейк, Донелл Мален и Вут Вегхорст.
В параллельной встрече Польша в напряженной борьбе переиграла Турцию со счетом 2:1, но, возможно, потеряла из-за травмы на Евро-2024 своего капитана Роберта Левандовского, покинувшего поле из-за травмы.
Уже на 12-й минуте счет открыл форвард «Вероны» Карол Свидерский. Турки смогли отыграться на 77-й минуте после точного удара нападающего «Галатасарая» Бариса Йилмаза.
Но концовка все равно осталась за сборной Польши, на 90-й минуте победный гол забил латераль «Ромы» Никола Залевский.
Комментаторы
Стало известно, кто прокомментирует первые игры на «Матч ТВ».
Позже появился список комментаторов ОККО, которые будут работать на Евро-2024. Одна фамилия засекречена, но, вероятно, это будет Денис Казанский.
Составы
Сборная Румынии назвала окончательный состав на Евро-2024. В нем есть центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин, опытный Рэзван Марин из «Эмполи» и сын самого великого игрока в истории румынского футбола Георге Хаджи Янис Хаджи, выступающий сейчас за испанский «Алавес».
Также стал известен окончательный список национальной команды Польши. Все главные звезды сборной, в том числе Роберт Левандовский («Барселона»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Петр Зелиньский («Наполи») и Аркадиуш Милик («Ювентус») представлены в нем.
Тренерский штаб сборной Словакии также определился с окончательной заявкой на Евро-2024. В числе заявленных вратарь Мартин Дубравка («Ньюкасл»), защитники Милан Шкриньяр («ПСЖ»), Давид Ганцко («Фейенорд»), полузащитник Станислав Лоботка («Наполи»).
Последней сегодня назвала окончательный состав сборная Албании. В ней обращает на себя внимание присутствие сразу двух игроков из российской Премьер-лиги. Это защитник Марко Митай («Локомотив») и нападающий Мирлинд Даку («Рубин»).
Травмы
Крайний защитник сборной Бельгии Тома Менье получил повреждение в товарищеской игре с «Люксембургом» (3:0). Теперь его участие в финальной части находится под большим вопросом. 31-летнему защитнику предстоит пройти углубленное медицинское обследование, после которого станет ясно, примет ли он участие в Евро-2024.
Вечером стало известно, что расположение сборной Германии из-за инфекции покинул 20-летний новобранец Бундестим Александар Павлович. Он покинул базу национальной сборной и пройдет углубленное медицинское обследование, после чего станет ясно, стоит ли на него рассчитывать тренерскому штабу во главе с Юлианом Наггельсманом.
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский досрочно покинул поле на 32-й минуте товарищеской игры со сборной Турции. Нападающий «Барселоны» не смог продолжить матч из-за проблем с коленом и был заменён на Кацпера Урбаньского.
Теперь капитан и главная звезда сборной Польшу рискует пролететь мимо Евро-2024.
Карло Анчелотти и Валерий Карпин назвали своих фаворитов
Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о начале финальной части чемпионата Европы — 2024 и назвал команды, за которыми будет пристальнее всего следить.
«Мне очень интересно посмотреть на Германию дома, у них интересная команда. Италия? Думаю, мы пропустили смену поколений после победы на прошлом турнире, так что я не знаю, какими могут быть наши возможности», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal со ссылкой на Il Giornale.
Напомним, сборная Италии является действующим победителем чемпионата Европы.
Не остался в стороне от Евро-2024 и главный тренер сборной России Валерий Карпин, назвавший своих фаворитов.
«Как обычно — Франция, Испания, Португалия, Германия. Возможно, кто-то еще выстрелит», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Далич в восторге от игры Гвардиола
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает своего защитника Йошко Гвардиола одним из лучших в мире на своей позиции, также он рассказал, чем отличается нынешняя команда от той, что играла на чемпионате мира-2022.
«Он действительно универсален, у него есть мощь, энергия, сила, и, по нашей оценке, он нужен нам на левом фланге, потому что он может внести атакующий вклад и закрыть всё сзади. Последние месяцы подтверждают это.
Он может сыграть на любой позиции, куда бы мы его ни поставили. Он игрок настоящего и будущего, он наверняка станет одним из лучших защитников в мире, если не лучшим.
У нас есть более молодые игроки, у которых теперь на два года игрового времени больше, особенно у Шутало и Гвардиола, но большой разницы нет. Может быть, мы немного изменим стиль игры, но придерживаемся одной и той же тактики. Мы объединяем разные типы игроков, и ребята всегда реагируют правильно.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Мы взяли 18 новых игроков в Катар, больших ожиданий не было, но мы повторили успех чемпионата в России. Амбиции, большие планы и желание — нам нужно работать, чтобы оставаться такими, какие мы есть, и использовать свои возможности. Надеюсь, всё пройдёт спокойно», — сказал Далича на пресс-конференции.
Что смотреть завтра?
Во вторник, 11 июня, пройдут только два матча с участием сборных, которые будут представлены на Евро-2024.
Сборная Молдавии примет в Кишиневе сборную Украины. Начало встречи запланировано на 18:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.
Португалия в заключительном матче перед стартом Евро-2024 сыграет с Ирландией у себя дома. Начало игры — 21:45 (мск). Прогноз на эту встречу тут.
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