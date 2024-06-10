ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Испании — победитель Евро-2012Звезды континента. 10 лучших команд-участниц чемпионатов Европы всех времен
  • 17:45
    • Официально: Черников продлил контракт с «Краснодаром»
  • 18:15
    • Стало известно, кто будет комментировать первые матчи Евро-2024 на «Матч ТВ»
  • 16:48
    • В «Динамо» сообщили о продлении контракта с Дасой
  • 15:44
    • Сборная Польши назвала окончательный состав на Евро-2024
  • 13:53
    • Гвардиола высказался о возможном возвращении в «Барселону»
    Все новости спорта

    Стал известен окончательный состав сборной Албании на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Албании
    Пресс-служба сборной Албании опубликовала состав национальной команды на чемпионат Европы 2024-го года.

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина» и сборной Албании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина» и сборной Албании

    Состав сборной Албании на Евро-2024:

    Вратари: Томас Стракоша («Брентфорд»), Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»).

    Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети («ЧФР Клуж»), Марио Митай («Локомотив»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Джимсити («Аталанта»), Энеа Михай («Фамаликан»), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»).

    Полузащитники: Казим Лячи («Спарта Прага»), Кристьян Аслани («Интер»), Юльбер Рамадани («Лечче»), Ясир Асани («Кванчжу»), Клаус Гясула («Дармштадт»), Амир Абраши («Грассхопер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Медон Бериша («Лечче»).

  • Звезды континента. 10 лучших команд-участниц чемпионатов Европы всех времен
  • Вспоминаем лучшие футбольные команды, блиставшие на европейских чемпионатах
  • Сегодня

    • Нападающие: Армандо Броя («Фулхэм»), Рей Манай («Сивасспор»), Мирлинд Даку («Рубин»), Таульянт Сефери («Бани Яс»), Арбёр Ходжа («Динамо» Загреб).

    Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня. Сборная Албании на групповом этапе встретится с Испанией, Хорватией и Италией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Исландия совершить еще одну сенсацию?
  • Нидерланды — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Испортит ли Турция генеральную репетицию Польше?
  • Польша — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Продолжится ли победная серия Чехии?
  • Чехия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Польша — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 11 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ботафого — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Азербайджан — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры