Стал известен окончательный состав сборной Албании на Евро-2024

Состав сборной Албании на Евро-2024:
Вратари: Томас Стракоша («Брентфорд»), Этрит Бериша («Эмполи»), Эльхан Кастрати («Читтаделла»).
Защитники: Насер Алийи («Волунтари»), Арлинд Айети («ЧФР Клуж»), Марио Митай («Локомотив»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Джимсити («Аталанта»), Энеа Михай («Фамаликан»), Иван Балиу («Райо Вальекано»), Ардиан Исмайли («Эмполи»), Мараш Кумбула («Сассуоло»).
Полузащитники: Казим Лячи («Спарта Прага»), Кристьян Аслани («Интер»), Юльбер Рамадани («Лечче»), Ясир Асани («Кванчжу»), Клаус Гясула («Дармштадт»), Амир Абраши («Грассхопер»), Недим Байрами («Сассуоло»), Эрнест Мучи («Бешикташ»), Медон Бериша («Лечче»).
Нападающие: Армандо Броя («Фулхэм»), Рей Манай («Сивасспор»), Мирлинд Даку («Рубин»), Таульянт Сефери («Бани Яс»), Арбёр Ходжа («Динамо» Загреб).
Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня. Сборная Албании на групповом этапе встретится с Испанией, Хорватией и Италией.