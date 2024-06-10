Сборная Польши назвала окончательный состав на Евро-2024

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус», Италия), Лукаш Скорупски («Болонья», Италия), Марцин Булка («Ницца», Франция);
защитники: Бартош Берешиньски («Эмполи», Италия), Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Павел Давидович («Верона», Италия), Якуб Кивьёр («Арсенал», Англия), Тимотеуш Пухач («Кайзерслаутерн», Германия), Бартош Саламон («Лех», Польша), Себастьян Валукиевич («Эмполи», Италия).
полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс», Франция), Михал Скурась («Брюгге», Бельгия), Камил Гросицки («Краковия», Польша), Якуб Модер («Брайтон», Англия), Якуб Петровски («Лудогорец», Болгария), Тарас Романчук («Ягеллония», Польша), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед», США), Себастьян Шиманьски («Фенербахче», Турция), Дамиан Шиманьски (АЕК, Греция), Кацпер Урбаньский («Болонья», Италия), Никола Залевски («Рома», Италия), Пётр Зелиньски («Наполи», Италия).
нападающие: Роберт Левандовский («Барселона», Испания), Кароль Свидерский («Верона», Италия), Кшиштоф Пёнтек («Истанбул», Турция), Адам Букса («Антальяспор», Турция).
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На групповом этапе сборная Польши сыграет с Нидерландами (16 июня), Австрией (21 июня) и Францией (25 июня).