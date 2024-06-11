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Турнирное положение: Молдова снова потерпела неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.
По итогам восьми матчей команда набрала 10 очков и на пять баллов отстала от проходной второй позиции, которую заняла Чехия.
Молдавия — Украина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала на своем поле победу над Кипром (3:2).
Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах Молдова ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.
Такая форма позволяет сборной рассчитывать если не на выигрыш, то хотя бы на ничью, тем более что соперник в последнее время играет не столь убедительно.
Ион Николаеску — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.
Украина
Турнирное положение: Украина не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы напрямую, заняв третью позицию в группе.
Команда уступила две проходные позиции Англии и Италии. Зато ей удалось пробиться через плей-офф благодаря победам над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение на чужом поле от Польши (1:3).
Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи текущего года.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Украина выиграла лишь два раза при двух ничьих и одном поражении.
Такая форма должна беспокоить гостей, но в то же время, подопечные Сергея Реброва все же превосходят соперника в классе, поэтому имеют хорошие шансы на успех.
Виктор Цыганков — лучший бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы, включая плей-офф, с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Молдовы забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей Украина не выиграла.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.49. Ничья — в 4.10, победа Молдовы — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.12.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.
В трех из четырех последних матчей гостей также был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Украины.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.29.