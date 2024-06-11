В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Молдова — Украина. Начало — 19:00 (мск). Молдова — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Молдова

Турнирное положение: Молдова снова потерпела неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 10 очков и на пять баллов отстала от проходной второй позиции, которую заняла Чехия.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала на своем поле победу над Кипром (3:2).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах Молдова ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такая форма позволяет сборной рассчитывать если не на выигрыш, то хотя бы на ничью, тем более что соперник в последнее время играет не столь убедительно.

Ион Николаеску — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

Украина

Турнирное положение: Украина не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы напрямую, заняв третью позицию в группе.

Команда уступила две проходные позиции Англии и Италии. Зато ей удалось пробиться через плей-офф благодаря победам над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение на чужом поле от Польши (1:3).

Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи текущего года.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Украина выиграла лишь два раза при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма должна беспокоить гостей, но в то же время, подопечные Сергея Реброва все же превосходят соперника в классе, поэтому имеют хорошие шансы на успех.

Виктор Цыганков — лучший бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы, включая плей-офф, с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Молдовы забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Украина не выиграла.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.49. Ничья — в 4.10, победа Молдовы — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.12.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

В трех из четырех последних матчей гостей также был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Украины.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.29.