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    Закончит ли Украина победой подготовку к Евро-2024?

    Молдова — Украина. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

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    Виктор Цыганков
    В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Молдова — Украина. Начало — 19:00 (мск). Молдова — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2024 года

    Молдавия

  • Кишинёв
    •  Молдавия 19:00 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Молдова

    Турнирное положение: Молдова снова потерпела неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 10 очков и на пять баллов отстала от проходной второй позиции, которую заняла Чехия.

    Молдавия — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала на своем поле победу над Кипром (3:2).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних трех матчах в разных турнирах Молдова ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма позволяет сборной рассчитывать если не на выигрыш, то хотя бы на ничью, тем более что соперник в последнее время играет не столь убедительно.

    Ион Николаеску — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

    Украина

    Турнирное положение: Украина не смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы напрямую, заняв третью позицию в группе.

    Команда уступила две проходные позиции Англии и Италии. Зато ей удалось пробиться через плей-офф благодаря победам над Боснией и Герцеговиной (2:1) и Исландией (2:1).

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение на чужом поле от Польши (1:3).

    Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на товарищеские встречи текущего года.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Украина выиграла лишь два раза при двух ничьих и одном поражении.

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    Такая форма должна беспокоить гостей, но в то же время, подопечные Сергея Реброва все же превосходят соперника в классе, поэтому имеют хорошие шансы на успех.

    Виктор Цыганков — лучший бомбардиры команды в отборе на чемпионат Европы, включая плей-офф, с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Молдовы забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Молдовы забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Украина не выиграла.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.49. Ничья — в 4.10, победа Молдовы — в 6.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.12.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    В трех из четырех последних матчей гостей также был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Украины.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.29.

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    Молдова — Украина. В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Молдова — Украина. Начало — 19:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Молдова — Украина с коэффициентом 1.88.
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