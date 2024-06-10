Раду Дрэгушин попал в заявку Румынии на Евро-2024

Состав Румынии на Евро-2024:
Вратари: Хорациу Молдован («Атлетико»), Флорин Ницэ («Газиантеп»), Штефан Тырновану (ФКСБ).
Защитники: Никушор Банку («Университатя» Крайова), Андрей Буркэ (Аль-Охдуд), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм»), Василе Могош (ЧФР), Йонуц Неделчяру («Палермо»), Богдан Раковицан («Ракув»), Андрей Рацю («Райо Вальекано»), Адриан Рус («Пафос»).
Полузащитники: Александру Чикылдэу («Коньяспор»), Янис Хаджи («Алавес»), Мариус Марин («Пиза»), Рэзван Марин («Эмполи»), Дариус Олару (ФКСБ), Деян Сореску («Газиантеп»), Николае Станчу («Дамак»), Адриан Шут (ФКСБ).
Нападающие: Денис Алибек («Муайтер»), Даниэл Бырлиджа (ЧФР), Флоринел Коман (ФКСБ), Денис Дрэгуш («Газиантеп»), Деннис Ман («Парма»), Валентин Михэйлэ («Парма»), Джордже Пушкаш («Бари»).
Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня. Сборная Румынии на групповом этапе сыграет против Бельгии, Словакии и Украины.