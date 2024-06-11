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    Справится ли Португалия с Ирландией?

    Португалия — Ирландия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

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    Гонсало Рамуш (Португалия)
    В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Португалия — Ирландия. Начало — 21:45 (мск). Португалия — Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2024 года

    Португалия

  • Лиссабон
    •  Португалия 21:45 Ирландия

    Ирландия

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    Португалия

    Турнирное положение: Португалия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря первому месту в группе.

    По итогам 10-ти поединков отбора команда набрала 30 очков и опередила своего ближайшего преследователя Словакию на восемь баллов.

    Португалия — Ирландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече потерпела поражение на своем поле от Хорватии со счетом 1:2.

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи этого года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Португалия выиграла 11 раз при двух поражениях.

    С одной стороны это говорит о мощи хозяев, с другой — то, что в трех последних матчах иберийцы дважды проиграли, свидетельствует об их не лучшей форме.

    Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с 10 голами.

    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия потерпела неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

    После восьми матчей команда набрала шесть баллов, отстав аж на 12 пунктов от проходной второй строчки, которую заняли Нидерланды.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи одержала победу над Венгрией (2:1) на своем поле.

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Ирландия выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что такая форма не сулит особых шансов гостям не то, чтобы выиграть и даже сыграть вничью, пусть даже соперник в последнее время и не демонстрирует былой мощи.

    Эван Фергюсон, Майкл Джонстон, Адам Айда — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Португалии забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Португалии забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Ирландии забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.20, победа Ирландии — в 6.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.33.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Хотя в трех последних матчах гостей лишь одна команда забивала, то, что фаворит часто пропускает, сулит Ирландии немалые шансы забить.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Португалии.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.38.

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    Португалия — Ирландия. В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Португалия — Ирландия. Начало — 21:45 (мск). / Ставка и прогноз на матч Португалия — Ирландия с коэффициентом 1.95.
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