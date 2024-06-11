Португалия
Ирландия
Португалия
Турнирное положение: Португалия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря первому месту в группе.
По итогам 10-ти поединков отбора команда набрала 30 очков и опередила своего ближайшего преследователя Словакию на восемь баллов.
Португалия — Ирландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече потерпела поражение на своем поле от Хорватии со счетом 1:2.
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи этого года.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Португалия выиграла 11 раз при двух поражениях.
С одной стороны это говорит о мощи хозяев, с другой — то, что в трех последних матчах иберийцы дважды проиграли, свидетельствует об их не лучшей форме.
Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с 10 голами.
Ирландия
Турнирное положение: Ирландия потерпела неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.
После восьми матчей команда набрала шесть баллов, отстав аж на 12 пунктов от проходной второй строчки, которую заняли Нидерланды.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи одержала победу над Венгрией (2:1) на своем поле.
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних пяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Ирландия выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что такая форма не сулит особых шансов гостям не то, чтобы выиграть и даже сыграть вничью, пусть даже соперник в последнее время и не демонстрирует былой мощи.
Эван Фергюсон, Майкл Джонстон, Адам Айда — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Португалии забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Португалии забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей Ирландии забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.20, победа Ирландии — в 6.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.33.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Хотя в трех последних матчах гостей лишь одна команда забивала, то, что фаворит часто пропускает, сулит Ирландии немалые шансы забить.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Португалии.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.38.