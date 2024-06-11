В рамках товарищеского матча 11 июня пройдет игра Португалия — Ирландия. Начало — 21:45 (мск). Португалия — Ирландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Португалия

Турнирное положение: Португалия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря первому месту в группе.

По итогам 10-ти поединков отбора команда набрала 30 очков и опередила своего ближайшего преследователя Словакию на восемь баллов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече потерпела поражение на своем поле от Хорватии со счетом 1:2.

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на товарищеские встречи этого года.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 13 матчах в разных турнирах Португалия выиграла 11 раз при двух поражениях.

С одной стороны это говорит о мощи хозяев, с другой — то, что в трех последних матчах иберийцы дважды проиграли, свидетельствует об их не лучшей форме.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с 10 голами.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландия потерпела неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

После восьми матчей команда набрала шесть баллов, отстав аж на 12 пунктов от проходной второй строчки, которую заняли Нидерланды.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи одержала победу над Венгрией (2:1) на своем поле.

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних пяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Ирландия выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что такая форма не сулит особых шансов гостям не то, чтобы выиграть и даже сыграть вничью, пусть даже соперник в последнее время и не демонстрирует былой мощи.

Эван Фергюсон, Майкл Джонстон, Адам Айда — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Португалии забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Португалии забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Ирландии забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.20, победа Ирландии — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарем, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.33.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Хотя в трех последних матчах гостей лишь одна команда забивала, то, что фаворит часто пропускает, сулит Ирландии немалые шансы забить.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Португалии.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.38.