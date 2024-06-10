Шкриньяр и Лоботка — в окончательном составе Словакии на Евро-2024

Состав Словакии на Евро-2024:
Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Генрих Равас («Нью-Инглэнд»), Марек Родак («Фулхэм»).
Защитники: Вернон де Марко («Хатта»), Норберт Дьомбер («Салернитана»), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Себастиан Коша («Спартак» Трнава), Адам Оберт («Кальяри»), Петер Пекарик («Герта»), Милан Шкриньяр («Пари Сен-Жермен»), Денис Вавро («Копенгаген»).
Полузащитники: Ласло Бенеш («Гамбург»), Матуш Беро («Бохум»), Ондрей Дуда («Верона»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Слован» Братислава), Станислав Лоботка («Наполи»), Томаш Риго («Острава»).
Нападающие: Роберт Боженик («Боавишта»), Давид Дюриш («Асколи»), Лукаш Гараслин («Спарта» Прага), Лео Зауэр («Фейеноорд»), Иван Шранц («Славия» Прага), Давид Стрелец («Слован» Братислава), Томаш Суслов («Верона»), Любомир Тупта («Слован» Либерец).
Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет против Румынии, Бельгии и Украины.