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    Шкриньяр и Лоботка — в окончательном составе Словакии на Евро-2024

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    Стал известен состав сборной Словакии на чемпионат Европы 2024-го года.

    Милан Шкриньяр — защитник ПСЖ и сборной Словакии
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    Милан Шкриньяр — защитник ПСЖ и сборной Словакии

    Состав Словакии на Евро-2024:

    Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Генрих Равас («Нью-Инглэнд»), Марек Родак («Фулхэм»).

    Защитники: Вернон де Марко («Хатта»), Норберт Дьомбер («Салернитана»), Давид Ганцко («Фейеноорд»), Себастиан Коша («Спартак» Трнава), Адам Оберт («Кальяри»), Петер Пекарик («Герта»), Милан Шкриньяр («Пари Сен-Жермен»), Денис Вавро («Копенгаген»).

    Полузащитники: Ласло Бенеш («Гамбург»), Матуш Беро («Бохум»), Ондрей Дуда («Верона»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Слован» Братислава), Станислав Лоботка («Наполи»), Томаш Риго («Острава»).

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    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет против Румынии, Бельгии и Украины.

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