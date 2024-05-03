Тихонов дисквалифицирован на пять матчей Первой лиги за слова об арбитре Опейкиной

Главный тренер «Енисея»получил длительную дисквалификацию за резкую критику в адрес арбитра

После матча со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».

«Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной. КДК усматривает нарушение по статье 121 "Унижение достоинства человека по признаку пола".

Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.

Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.