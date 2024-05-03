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    Тихонов дисквалифицирован на пять матчей Первой лиги за слова об арбитре Опейкиной

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    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов получил длительную дисквалификацию за резкую критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    После матча со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».

    «Рассмотрели дело по материалам СМИ в отношении Тихонова. Он принял участие в заседании по видеоконференцсвязи. Посмотрели видеозапись и его слова об арбитре Опейкиной. КДК усматривает нарушение по статье 121 "Унижение достоинства человека по признаку пола".

    Тихонов сказал, что не хотел оскорблять и считает, что не оскорблял судью. Мы говорили о том, что речь идет об унижении достоинства. Какое отношение квалификация Опейкиной имеет к тому, что она женщина? Акцент Тихонова был сделан именно на том, что она женщина.

    Она утверждена судейским комитетом, прошла процедуру подготовки судей. Мы говорили о том, что оценивать работу по гендерному признаку — непрофессионально. Тихонов является публичным лицом, официальным лицом клуба. Нужно обратить внимание на его слова.

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    • Рассмотрев все материалы дела, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение достоинства человека по признаку пола дисквалифицировать Тихонова на пять матчей Первой лиги, три матча считать реальным исполнением, два — условным, и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — год», — сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит «Матч ТВ».

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