Глушаков о новом тренере «Спартака»: Я бы даже Тихонова попробовал

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
«Я слышал, Карпин давал интервью и сказал, что нет особого желания. Его в "Ростове" и сборной все устраивает и все хорошо.
Хотелось бы, конечно, какого-то русского специалиста поставить, если честно. Со спартаковским духом, духом победителя, наверное.
И в помощники и консультанты можно было бы взять Олега Ивановича Романцева. Потому что для него "Спартак" это все и он много титулов выиграл.
Я бы даже Тихонова попробовал. Если сейчас в "Енисее" будет прогрессировать, то можно его попробовать», — сказал Глушаков интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
После увольнения испанца Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович.
Интервью с Денисом Глушаковым