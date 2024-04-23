ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
    Все новости спорта

    Глушаков о новом тренере «Спартака»: Я бы даже Тихонова попробовал

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Ростов РПЛ Футбол России Енисей
    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, кого назначил бы на пост главного тренера красно-белых.

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    «Я слышал, Карпин давал интервью и сказал, что нет особого желания. Его в "Ростове" и сборной все устраивает и все хорошо.

    Хотелось бы, конечно, какого-то русского специалиста поставить, если честно. Со спартаковским духом, духом победителя, наверное.

    И в помощники и консультанты можно было бы взять Олега Ивановича Романцева. Потому что для него "Спартак" это все и он много титулов выиграл.

  • Аршавин: Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер
  • Читайте по теме

    • Я бы даже Тихонова попробовал. Если сейчас в "Енисее" будет прогрессировать, то можно его попробовать», — сказал Глушаков интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    После увольнения испанца Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович.

    Интервью с Денисом Глушаковым
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Челси» шансы «Арсенала» на титул?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рейнджерс» проведут еще один эталонный матч на домашней площадке
  • «Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ливерпуль» возьмет три очка в дерби
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры