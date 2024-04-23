Глушаков о новом тренере «Спартака»: Я бы даже Тихонова попробовал

Бывший капитан «Спартака»рассказал, кого назначил бы на пост главного тренера красно-белых.

«Я слышал, Карпин давал интервью и сказал, что нет особого желания. Его в "Ростове" и сборной все устраивает и все хорошо.

Хотелось бы, конечно, какого-то русского специалиста поставить, если честно. Со спартаковским духом, духом победителя, наверное.

И в помощники и консультанты можно было бы взять Олега Ивановича Романцева. Потому что для него "Спартак" это все и он много титулов выиграл.

Я бы даже Тихонова попробовал. Если сейчас в "Енисее" будет прогрессировать, то можно его попробовать», — сказал Глушаков интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

После увольнения испанца Гильермо Абаскаля временным тренером «Спартака» стал Владимир Слишкович.