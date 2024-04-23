Аршавин: Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер

Экс-капитан сборной Россииответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером

«Кого вижу новым тренером "Спартака"? Из всех, кого я знаю, — Карпина. Но это малореально. Удивлюсь ли если придет иностранный ноунейм? Честно, не будет ничего удивительного.

Не думаю, что "Спартаку" обязательно нужен российский тренер. Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен», — сказал Аршавин «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля. После его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.