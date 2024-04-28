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    КДК рассмотрит слова Тихонова о женщине-арбитре

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    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит слова главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова после матча со «СКА-Хабаровск» (0:3) на предмет дисциплинарных нарушений. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».

    «КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера "Енисея" Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников.

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    • Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск — "Енисей".

    Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», — приводит слова Григорьянца Sport24.

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