КДК рассмотрит слова Тихонова о женщине-арбитре

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит слова главного тренера «Енисея»после матча со «СКА-Хабаровск» (0:3) на предмет дисциплинарных нарушений. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера "Енисея" Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников.

Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск — "Енисей".

Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», — приводит слова Григорьянца Sport24.