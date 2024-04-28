КДК рассмотрит слова Тихонова о женщине-арбитре

Андрей Тихонов Фото: globallookpress.com
Тихонов заявил, что главный арбитр матча Вера Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».
«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера "Енисея" Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников.
Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск — "Енисей".
Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», — приводит слова Григорьянца Sport24.