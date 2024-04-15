Андрей Тихонов: Пусть «Спартак» меня подождет

Легенда московского «Спартака»прокомментировал разговоры о том, что он может вернуться в стан «красно-белых».

«У меня в данный момент есть своя красно‑синяя команда. Я работаю, у меня есть клуб, я очень доволен ребятами, их отношением к делу. Красно‑белая команда подождёт. Пускай берут любого тренера», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Сейчас Андрей Тихонов возглавляет красноярский «Енисей», играющий в Первой лиге.

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Вчера, 14 апреля, было объявлено об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака». Он возглавлял команду с лета 2022 года.