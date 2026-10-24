прогноз на матч 15-го тура ФНЛ, ставка за 3.65

25 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «Ленинградец». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.65.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» занимает 16-е место в чемпионате России, набрав 12 очков в 14 матчах: 4 победы и 10 поражений.

Последние матчи: команда из Нижнекамска на выезде проиграла команде КАМАЗ (1:2). «Нефтехимик» упустил победу в концовке матча, пропустив на 85-й и 95-й минутах.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Нефтехимик» проиграл в пятом матче подряд, помимо неудачной игры против «КАМАЗа» футболисты из Нижнекамска уступили «Челябинску» (2:4), «Уралу» (0:1), «Спартаку» из Костромы (0:1). «Нефтехимик» также проиграл «Чертаново» в Кубке России (1:1, 3:4 — поражение в серии пенальти).

«Ленинградец»

Турнирное положение: «Ленинградец» в Первой лиге расположился на 15-й строчке, набрав 13 очков: 3 победы, 4 ничьи и 7 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Ленинградец» проиграл на выезде «Спартаку» из Костромы (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах команда из Санкт-Петербурга одержала победы над клубами «Луки-Энергия» (2:0), «Волга» (1:0), а также проиграла московскому «Торпедо» (1:3), махачкалинскому «Динамо» (2:3).

На что ставят в матче Нефтехимик — Ленинградец Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Ленинградец: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» занимает 16-е место в чемпионате России

«Ленинградец» занимает 15-е место в чемпионате России

«Нефтехимик» потерпел поражение в пятом матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нефтехимика» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья оценивается в 3.35. На победу команды «Ленинградец» — 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.63.

Прогноз: «Нефтехимик» испытывает не лучшие времена, команду преследует чёрная полоса игр. У команды «Ленинградец» есть возможность набрать очки пока соперник находится в разобранном состоянии.

3.65 Победа команды «Ленинградец» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч «Нефтехимик» — «Ленинградец» принесёт прибыль 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Победа команды «Ленинградец» с коэффициентом 3.65.

Прогноз: В среднем за матч футболисты команд «Нефтехимик» и «Ленинградец» забивают по два мяча. Ожидаем результативной игры со стороны соперников.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Нефтехимик» — «Ленинградец» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.