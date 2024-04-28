Булыкин: Пока нет смысла увольнять Юрана

Экс-нападающийвысказался о серии пораженийв последних матчах российской Премьер-лиги.

«Пари НН немного расслабились, подумали, что сезон закончился — ни вверх, ни вниз не двинуться. Это сыграло злую шутку. А теперь очень трудно настроиться на тех команд, которым нужны очки. Здорово, что таких много. Думаю, "Пари НН" сможет переломить ситуацию.

Юран поговорит с командой, и в следующих играх она сможет заработать очки. Внизу таблицы начинается жара. Пока нет смысла увольнять Юрана. Думаю, ему дадут пару игр на исправление ситуации. Но у них наступает тяжёлый период, будет трудно. Единственный вариант — матч с "Сочи", после него и будет решаться ситуация», — сказал Булыкин Чемпионату.

Напомним, что «Ахмат» разгромил «Пари НН» (5:1) в матче 26-го тура РПЛ. После поражения от грозненской команду у нижегородцев уже 6 поражений подряд. Команда Сергея Юрана занимает 11-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что руководство «Пари НН» приняло решение уволить Юрана с поста главного тренера.