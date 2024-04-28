Источник: Юран уволен с поста главного тренера «Пари НН»

Руководствоприняло решение уволитьс поста главного тренера. Об этом сообщает Чемпионат.

Стало известно, что боссы нижегородского клуба перед игрой с «Ахматом» (1:5) решили, что уволят Юрана в случае поражения.

Поражение от грозненского клуба стало для «Пари НН» 6-м подряд в рамках российской Премьер-лиги. После 26-и туров нижегородцы занимают 11-е место в таблице чемпионата России с 28-ю очками в активе.

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023-го года. С тех пор команда провела 43 игры под руководством специалиста, выиграли 13 встреч, 6 раз сыграли вничью и проиграли в 24-х поединках.