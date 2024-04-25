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    «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 35-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем»

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    Райан Гравенберх и Луис Диас
    Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице, записав в свой актив 48 очков в 34-х матчах. На счету «Вест Хэма» 13 побед, 9 ничьих и 12 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 54:63.

    В прошлом туре подопечные Дэвида Мойеса крупно проиграли в гостях «Кристал Пэлас» (2:5). «Вест Хэм» по сути проиграл матч уже в первом тайме, пропустив четыре мяча за полчаса.

    Это поражение стало для «молотобойцев» вторым подряд. Ранее лондонцы дома всухую уступили «Фулхэму» (0:2).

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 74 очка в 34-х матчах. На счету «красных» 22 победы, 8 ничьих и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 75:34.

    Подопечные Юргена Клоппа находятся в игровом кризисе, проиграв 3 из 5-ти последних матчей. «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы, по сумме двух встреч проиграв «Аталанте» в 1/4 финала, а также выиграл лишь раз в трех крайних турах АПЛ.

    В эту среду «красные» проиграли «Эвертону» (0:2) в рамках перенесенного матча 29-го тура АПЛ. Ранее мерсисайдцы одержали победу на выезде над «Фулхэмом» (3:1) и уступили дома «Кристал Пэлас» (0:1).

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне — в чемпионате и Кубке английской лиги. В обоих случаях успех праздновал «Ливерпуль» — 3:1 и 5:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных» 9 побед, один раз сильнее оказался «Вест Хэм».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.34.

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