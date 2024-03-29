ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон Стрикленд 5 причин, почему Шон Стрикленд идеальный чемпион для UFC
    Все новости спорта

    Макаров: Мы занимаемся самообманом, наш уровень падает с каждым годом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался об уровне игры в российской Премьер-лиге.

    Денис Макаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Макаров

    «Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом.

    В чем это ощущается? Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов… В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта.

    Здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше. Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое место, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням в Лиге чемпионов, а по выходным — в чемпионате.

    если ставишь цель уехать, попробовать свои силы за границей, ты мог себя показать, зарекомендовать в европейских турнирах. А сейчас это очень сложно сделать. Ты никому особо не нужен. Один-два человека в год уезжают, и все, — приводит слова Макарова "Чемпионат".

  • «Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду
  • Интервью с любимцем спартаковских болельщиков, который в качестве тренера вывел уже три команды из второй лиги в ФНЛ
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей за "Динамо" и забил 4 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» переиграть «Ростов»?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Лилль» и «Ланс» забьют друг другу
  • «Лилль» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Лестер» на чужом поле разберется с «Бристоль Сити»
  • «Бристоль Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Димитров — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры