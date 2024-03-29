Макаров: Мы занимаемся самообманом, наш уровень падает с каждым годом

Полузащитниквысказался об уровне игры в российской Премьер-лиге.

«Мне кажется, мы занимаемся самообманом. Наш уровень падает с каждым годом.

В чем это ощущается? Когда у тебя нет практики игр с европейскими командами, участия в Лиге конференций, Лиге Европы, Лиге чемпионов… В таких турнирах ты обычно растешь, набираешься опыта.

Здесь мы играем между собой, и лично у меня нет эмоций, которые были раньше. Тогда ты боролся за первое, второе, третье, четвертое место, чтобы попасть в еврокубки, а сейчас просто соперничаешь внутри чемпионата. И ты знаешь, что не будешь играть по будням в Лиге чемпионов, а по выходным — в чемпионате.

если ставишь цель уехать, попробовать свои силы за границей, ты мог себя показать, зарекомендовать в европейских турнирах. А сейчас это очень сложно сделать. Ты никому особо не нужен. Один-два человека в год уезжают, и все, — приводит слова Макарова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей за "Динамо" и забил 4 гола.