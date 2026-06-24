прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.38

25 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и ПСК. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» не смогли разжиться трофеями. Команда финишировала на 2-м месте в РПЛ, уступив в финале Кубка России «Спартаку».

При этом «Краснодар» провалил концовку сезона. А вот забила команда Мурада Мусаева 60 мячей в 30 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» в серии пенальти уступили «Спартаку».

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда Мусаева нанесла поражение «Оренбургу» (1:0). А вот поединок с московским «Динамо» завершился коллизией (1:2).

В своих последних матчах «Краснодар» не блистал стабильностью результатов. Команде попросту не хватило глубины состава, а на одной обойме вытянуть весь сезон проблематично…

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: в новом сезоне команда Мусаева будет бороться за чемпионство. «Быки» уже начали укрепляться, вернув своего воспитанника Даниила Уткина.

«Быки» матч с земляками явно проведут не в самом оптимальном составе. Но даже при такой диспозиции вице-чемпион России должен не замечать полпреда низшего профессионального дивизиона.

ПСК

Турнирное положение: Для ПСК сезон закончился досрочно. Команда банально снялась с первенства второй лиги.

Причем ПСК только стартовал среди профессионалов. Однако финансовые проблемы заставили клуб отказаться от честолюбивых целей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Кубанцы были разбиты «Астраханью» (1:4).

Несколько ранее команда была бита еще и «Дружбой» (0:4). А вот поединок с «Нартом» завершился вничью (0:0).

И уж точно ПСК постарается дать бой одному из грандов российского футбола. Вот только эмоциональный фон в клубе нынче крайне негативный…

Состояние команды: Кубанцы в кадровом плане выглядят скромно. Более-менее ликвидные игроки разбрелись по другим командам, да и результаты в последних матчах откровенно разочаровывали.

Команда в двух своих последних матчах пропустила 8 мячей. К тому же, что сейчас реально ПСК способен показать на фоне вице-чемпиона страны?!

Кубанцам явно не хватает игровой практики. Так что в этой встрече ПСК явно будет доволен, если не пропустит полную авоську.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа ПСК — в 15.00.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Быки» на две головы сильнее соперника, только недавно снявшегося со второй лиги.

2.38 Фора «Краснодара» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Краснодар» — ПСК принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Фора «Краснодара» -2.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Краснодар» — ПСК принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет