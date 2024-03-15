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    Зобнин о матче с «Зенитом» в Кубке России: Постараемся не разочаровать, будем играть на победу

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о результатах жеребьевки полуфинала Кубка России Пути РПЛ, по итогам которого «красно-белые» сыграют против «Зенита».

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Интересное противостояние с сильной командой. Думаю, придет много людей, будет хорошая атмосфера, хорошая погода. Для зрелищности матча это хорошо. Постараемся не разочаровать, будем играть на победу и стараться выходить в следующий раунд», — приводит слова Зобнина пресс-служба клуба.

    Напомним, что в 1/4 финала Кубка России «Спартак» одолел «Оренбург» (3:1) и прошел в полуфинал.

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