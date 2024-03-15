Зобнин о матче с «Зенитом» в Кубке России: Постараемся не разочаровать, будем играть на победу

Полузащитникподелился мнением о результатах жеребьевки полуфинала Кубка России Пути РПЛ, по итогам которого «красно-белые» сыграют против

«Интересное противостояние с сильной командой. Думаю, придет много людей, будет хорошая атмосфера, хорошая погода. Для зрелищности матча это хорошо. Постараемся не разочаровать, будем играть на победу и стараться выходить в следующий раунд», — приводит слова Зобнина пресс-служба клуба.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка России «Спартак» одолел «Оренбург» (3:1) и прошел в полуфинал.

После 20-и туров в РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в активе.