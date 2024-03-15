«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА — победитель Кубка России-2023 Фото: globallookpress.com
По ее итогам сформированы следующие пары:
Второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России:
- «Ахмат» — «Оренбург»
- «Урал» — «Локомотив»
- «СКА-Хабаровск» — «Динамо»
- «Химки» — «Ростов».
Полуфинал Пути РПЛ:
- «Балтика» — ЦСКА
- «Зенит» — «Спартак»
Игры пройдут со 2 по 4 апреля. В Пути РПЛ противостояние будет состоять из двух матчей.
Напомним, в прошлом году Кубок России завоевал московский ЦСКА, победивший в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.)