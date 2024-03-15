«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 15 марта, прошла жеребьёвка матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и 1/2 финала Пути РПЛ.

По ее итогам сформированы следующие пары:

Второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России: «Ахмат» — «Оренбург»

«Урал» — «Локомотив»

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»

«Химки» — «Ростов».

Полуфинал Пути РПЛ: «Балтика» — ЦСКА

«Зенит» — «Спартак»

Игры пройдут со 2 по 4 апреля. В Пути РПЛ противостояние будет состоять из двух матчей.

Напомним, в прошлом году Кубок России завоевал московский ЦСКА, победивший в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.)