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    «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

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    Сегодня, 15 марта, прошла жеребьёвка матчей второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и 1/2 финала Пути РПЛ.

    ЦСКА — победитель Кубка России-2023
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    ЦСКА — победитель Кубка России-2023

    По ее итогам сформированы следующие пары:

    Второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России:
    • «Ахмат» — «Оренбург»
    • «Урал» — «Локомотив»
    • «СКА-Хабаровск» — «Динамо»
    • «Химки» — «Ростов».

    Полуфинал Пути РПЛ:
    • «Балтика» — ЦСКА
    • «Зенит» — «Спартак»

    Игры пройдут со 2 по 4 апреля. В Пути РПЛ противостояние будет состоять из двух матчей.

    Напомним, в прошлом году Кубок России завоевал московский ЦСКА, победивший в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.)

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