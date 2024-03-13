Генич объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича

Известный комментаторвысказался об увольнениис поста главного тренера

«Решение уволить Ивича очень эмоциональное, но, видимо, продиктовано не сегодняшней ночью, не вчерашним результатом, а накопленным определенным раздражением, как мне кажется.

Сергей Галицкий — это человек, который любит все самое лучшее. Самый красивый стадион, самый красивый парк, форма, база. И футбол тоже должен быть красивым.

Сергей Николаевич очень любит то, что он сделал. Любит окидывать взглядом, осматривать то, что он построил, — стадион, прекрасную академию, парк. Это приносит ему эстетическое удовольствие. То, что было построено, ему нравится.

Сейчас, да и осенью, несмотря на результаты "Краснодара", то, что видит Сергей Николаевич на футбольном поле от своей команды, с эстетической точки зрения его не удовлетворяет. Наверное, причина расставания с Ивичем именно в этом.

Плюс не знаю, есть ли языковой барьер. Сергей Николаевич любит спорить, дискутировать, обсуждать, не настаивать, но чтобы тренер был максимально аргументирован. Когда ты работаешь в частном клубе, должен быть готовым к этому общению с владельцем.

Возможно, какой‑то недостаток общения с Ивичем был, и он не пускал никого на тренерскую территорию и не считал нужным что‑то обсуждать.

Согласен ли я с этим решением? На данный момент нет. Ивич своей работой заслужил не то что второй шанс, но как минимум довести этот проект до мая, последнего матча в этом сезоне, и уже тогда надо было принимать решение», — приводит слова Генича «Матч ТВ».