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  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    Генич объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича

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    Известный комментатор Константин Генич высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Решение уволить Ивича очень эмоциональное, но, видимо, продиктовано не сегодняшней ночью, не вчерашним результатом, а накопленным определенным раздражением, как мне кажется.

    Сергей Галицкий — это человек, который любит все самое лучшее. Самый красивый стадион, самый красивый парк, форма, база. И футбол тоже должен быть красивым.

    Сергей Николаевич очень любит то, что он сделал. Любит окидывать взглядом, осматривать то, что он построил, — стадион, прекрасную академию, парк. Это приносит ему эстетическое удовольствие. То, что было построено, ему нравится.

    Сейчас, да и осенью, несмотря на результаты "Краснодара", то, что видит Сергей Николаевич на футбольном поле от своей команды, с эстетической точки зрения его не удовлетворяет. Наверное, причина расставания с Ивичем именно в этом.

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    • Плюс не знаю, есть ли языковой барьер. Сергей Николаевич любит спорить, дискутировать, обсуждать, не настаивать, но чтобы тренер был максимально аргументирован. Когда ты работаешь в частном клубе, должен быть готовым к этому общению с владельцем.

    Возможно, какой‑то недостаток общения с Ивичем был, и он не пускал никого на тренерскую территорию и не считал нужным что‑то обсуждать.

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    • Согласен ли я с этим решением? На данный момент нет. Ивич своей работой заслужил не то что второй шанс, но как минимум довести этот проект до мая, последнего матча в этом сезоне, и уже тогда надо было принимать решение», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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