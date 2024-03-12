Генич: Абаскаля могут снять после «Оренбурга», до лета в «Спартаке» будет тренер‑временщик

Комментатор «Матч ТВ»считает, чтов ближайшее время покинет пост главного тренера

«Очевидно, Абаскаль не уйдет сам, это было бы глупостью с его стороны. Надо ждать, пока клуб захочет расторгнуть контракт и получить неустойку.

"Спартак" потратил около 50 миллионов, причем вовсе не рублей, идет на шестом месте. ЦСКА не потратил ничего, а идет выше в таблице. Результаты не соответствуют тратам.

Если "Спартак" не пройдет "Оренбург" в Кубке, то будет смена тренера. Так что можно сказать, что следующий матч — ключевой. Если снимут Абаскаля, то, думаю, будет вариант временщика до лета.

Ивич не перейдет в "Спартак" сейчас — это вброс. Да, Ивичем не очень довольны в "Краснодаре", его игра не подходит клубу, но сейчас его не снимут. Да и сам он не уйдет. Этот вариант "Спартак" может рассматривать только в перспективе, летом. И в таком случае он действительно возможен, да.

Карпин? Абсолютно реальный вариант, но опять же только летом и при нескольких условиях. Нужна неустойка "Ростову", жирный личный контракт и понятная система взаимодействия внутри клуба. Всё. Тогда он будет рад вернуться в "Спартак" и бросить перчатку "Зениту". Не верю, что он бросит тренерство и займется семьей, он еще молод и мотивирован.

Черчесов? Он 100 процентов хочет работать в "Спартаке". Ему важен статус, он считает, что должен работать только с большим клубом. "Легия" — главный клуб Польши, "Ференцварош" — Венгрии, "Спартак" — самый обсуждаемый и очень амбициозный клуб. Он точно согласится, но нужно ли это "Спартаку"? Не знаю», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».