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    Орлов: Сутормин будет лидером в «Сочи»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в «Сочи».

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    Сутормин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

    «Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в "Сочи" лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра.

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    • Когда он был таковым в "Оренбурге", когда "Зенит" его брал, он же много забивал. И эти его качества надо использовать, думаю, "Сочи" так и будет делать», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Сутормин провел в чемпионате России семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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