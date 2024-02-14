Орлов: Сутормин будет лидером в «Сочи»

Известный комментаторпрокомментировал переход полузащитника «Зенита»

Сутормин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

«Сутормин в хорошей форме, он наверняка будет в "Сочи" лидером. Но ему надо найти место на поле, ему ближе атакующая игра.

Когда он был таковым в "Оренбурге", когда "Зенит" его брал, он же много забивал. И эти его качества надо использовать, думаю, "Сочи" так и будет делать», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сутормин провел в чемпионате России семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.