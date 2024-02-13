Семак: Сутормин не помешал бы «Зениту», но он сам захотел уйти

Главный тренер «Зенита»высказался об уходе из команды полузащитников

Сутормин проведет вторую половину сезона на правах аренды в «Сочи», а Ду Кейрос до конца года будет выступать за «Гремио».

«Что касается Ду Кейроса, мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Мы понимаем, что это очень важно для прогресса.

Что касается Леши Сутормина, то это было его желание. Мы с ним разговорили еще летом по этому вопросу. Но тогда у нас не было возможности его отпустить. Сейчас у нас есть возможность его заменить, мы справимся.

Хотя, конечно, он нам не помешал бы. Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», — приводит слова Семака «Матч ТВ».