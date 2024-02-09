Арустамян: Дзюба — человек слова

Известный журналистподелился мнением о нападающем «Локомотива»

«За последнее время поняли, что Дзюба человек слова.

Еще когда Артем играл в Турции, я говорил: "Давай мы к тебе приедем, запишем интервью?" Он отвечал через своего агента: "Нет. Более-менее освоюсь — приезжай".

Потом внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал: "Мы сейчас команду ищем, пока не время". Я уже потерял надежду, что беседа состоится.

Но Артем подписался с "Локомотивом" — и вскоре звонок от Гольдмана: Артем про тебя помнит, слово сдержит. Раз обещал, даст интервью, как только окажется в Дубае с "Локомотивом". Вот это было суперпорядочно. И суперпрофессионально.

Мы с Дзюбой едва-едва знакомы. Лично я с Артемом по многим моментам не согласен. Но он говорит то, что думает. Это важно! А второе — Дзюбе уверен в своем мировоззрении и позиции. Ее отстаивает. Тоже круто.

Насчет импульсивности — согласен. Чванство — нет. Мне кажется, инфантильность была у Дзюбы в молодые годы. Сейчас уже нет», — приводит слова Арустамяна «Спорт-Экспресс».