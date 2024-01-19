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    Дзюба о хейтерах: Хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал, но это невозможно

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я просто кайфую от своей жизни. Живу, делаю то, что мне нравится, то, чего я хочу. А то, что где‑то в интернете что‑то происходит — мне всё равно.

    Это же происходит на протяжении всей карьеры. Кто‑то что‑то там говорит, думает, меня это вообще не касается: улыбаюсь и иду дальше.

    Я уверен в себе, самодостаточен. А если есть люди, которым важно жить моей жизнью, пусть этим занимаются.

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    • Часто от знакомых слышу истории, когда кто‑то открывает рот и говорит что‑то про меня. Всё это заканчивается, когда сталкиваюсь с людьми: в лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Вот в этом и есть вся суть: хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал. Но это невозможно. Сейчас такое время, людям надо что‑то делать, обсуждать, все хотят какой‑то перчинки.

    Что‑то отвечать, перед кем‑то объяснять я не вижу смысла… Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

    Дзюба провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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