Дзюба о хейтерах: Хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал, но это невозможно

Нападающий «Локомотива»рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

«Я просто кайфую от своей жизни. Живу, делаю то, что мне нравится, то, чего я хочу. А то, что где‑то в интернете что‑то происходит — мне всё равно.

Это же происходит на протяжении всей карьеры. Кто‑то что‑то там говорит, думает, меня это вообще не касается: улыбаюсь и иду дальше.

Я уверен в себе, самодостаточен. А если есть люди, которым важно жить моей жизнью, пусть этим занимаются.

Часто от знакомых слышу истории, когда кто‑то открывает рот и говорит что‑то про меня. Всё это заканчивается, когда сталкиваюсь с людьми: в лицо мне всегда все улыбаются, здороваются и заигрывают. Вот в этом и есть вся суть: хоть бы один в лицо что‑нибудь сказал. Но это невозможно. Сейчас такое время, людям надо что‑то делать, обсуждать, все хотят какой‑то перчинки.

Что‑то отвечать, перед кем‑то объяснять я не вижу смысла… Не каждому дураку нужно говорить, что он дурак», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба провел в текущем чемпионате России 16 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.