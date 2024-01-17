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    Дзюба: Беспредел, что Месси выбрали лучшим игроком

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не понимает, за что Лионель Месси получил награду лучшему игроку мира по версии ФИФА.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом: там все вообще в шоке. За какие заслуги?

    Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше — это беспредел. Приз теряет свою значимость.

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    • За кого бы проголосовал я? Мне больше нравится Мбаппе, но надо признавать: Холанн назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому или Холанн, или Де Брёйне», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

    Интервью с Артемом Дзюбой
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