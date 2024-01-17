Дзюба: Беспредел, что Месси выбрали лучшим игроком

Нападающий «Локомотива»не понимает, за чтополучил награду лучшему игроку мира по версии ФИФА.

«За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом: там все вообще в шоке. За какие заслуги?

Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше — это беспредел. Приз теряет свою значимость.

За кого бы проголосовал я? Мне больше нравится Мбаппе, но надо признавать: Холанн назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому или Холанн, или Де Брёйне», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».