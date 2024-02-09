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    Чистяков: Аренда в «Сочи» — моя инициатива

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    Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Сочи».

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Чистяков будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

    «В принципе, адаптация не заняла долгое время. Кое‑кого из ребят знал уже, с кем‑то до сих пор знакомлюсь. Но чемпионат тот же, футбол тот же. Поэтому особо много адаптации не потребовалось. Всё нравится.

    Аренда стала неожиданностью? Нет, это была моя инициатива. Я хотел больше играть. Понимал, что надо что‑то менять в жизни.

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    • Попросил руководство и тренерский штаб "Зенита" пойти мне навстречу, на уступки. Хочу сказать им большое спасибо за это», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

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