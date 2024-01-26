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    • Саудовский принц может купить «Монако» или «Марсель»
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    Саудовский принц может купить «Монако» или «Марсель»

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    Принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд, член королевской семьи Саудовской Аравии, сообщил о готовности приобрести «Монако» или «Марсель».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Это хорошая инвестиция. "Марсель" и "Монако" — команды, которые демонстрируют хорошие результаты. Они смогут быть чемпионами и стать сильнее.

    Покупка "Монако" в случае возможной продажи клуба? Конечно, это возможно, нет ничего невозможного.

    Я знаю "Марсель". В "Марселе" играли Сиссе, Раванелли... Это хорошая команда.

    Зинедин Зидан — хороший тренер и, конечно, легенда. Инвестиции в спорт — это хорошо. Если вы инвестируете в такие клубы, как "Марсель" или "Монако", я думаю, это хорошая идея», — приводит слова саудовского принца RMC Sport.

    «Монако» в ближайшем матче сыграет на выезде против «Марселя». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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