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    Сможет ли команда Головина дать бой «Марселю»?

    «Марсель» — «Монако». Прогноз и ставка (к. 2.06) на футбол, Лига 1, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    27 января в рамках 19-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле сыграет против «Монако». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Марсель» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Января 2024 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Марсель»

    Команда выступает довольно неплохо в нынешнем сезоне, но пока не входит в зону еврокубков. «Марсель» занимает 7-е место в таблице Лиги 1, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Марсель» проиграл только «Ренну» в рамках Кубка Франции, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. В последнем туре Лиги 1 «Марсель» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1), потеряв минимальное преимущество на 90+1-й минуте.

    Коэффициенты матча Марсель — Монако

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    Стоит отметить, что команда одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч. «Марсель» занимает 2-е место по этому показателю, набрав 21 очко из 27-и возможных.

    Все прогнозы на Лигу 1

    К тому же, у команды есть лидер в атаке, способный решить исход матча. Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 18-и матчах нынешнего сезона. Сможет ли форвард помочь команде победить в предстоящем матче? Вполне возможно.

    «Монако»

    По словам российского полузащитника команды Александра Головина, в нынешнем сезоне «Монако» играет куда лучше, чем в прошлые сезоны, но сейчас команда далека от 1-й строчки, отставание от которой — 10 очков.

    «Монако» играет довольно весело — много забивает и немало пропускает. В последних 5-и встречах во всех турнирах команда отправила мяч в ворота 8 раз, а также 8 голов пропустила.

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    • В последнем туре Лиги 1 «Монако» проиграл «Реймсу» (1:3), проиграв все 2 тайма. Кстати, в том матче голевую передачу оформил Головин. Матчем ранее против «Тулузы» (2:1) форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер сделал дубль, принеся победу для своей команды.

    Команда показывает отличные результаты на чужом поле, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Монако» набрал 15 очков в гостях из 27-и возможных, забив при этом за 9 матчей 18 голов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Монако» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.65.

    Обе команды сейчас на ходу. Можно предположить, что «Монако», как минимум, не проиграет.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Монако» 0 за 2.06. Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.72.

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    «Марсель» — «Монако»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли команда Головина дать бой «Марселю»?
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