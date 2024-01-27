27 января в рамках 19-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле сыграет против «Монако». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Марсель» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Марсель»

Команда выступает довольно неплохо в нынешнем сезоне, но пока не входит в зону еврокубков. «Марсель» занимает 7-е место в таблице Лиги 1, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Марсель» проиграл только «Ренну» в рамках Кубка Франции, а также по 2 раза сыграл вничью и победил. В последнем туре Лиги 1 «Марсель» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1), потеряв минимальное преимущество на 90+1-й минуте.

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Стоит отметить, что команда одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч. «Марсель» занимает 2-е место по этому показателю, набрав 21 очко из 27-и возможных.

Все прогнозы на Лигу 1

К тому же, у команды есть лидер в атаке, способный решить исход матча. Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в 18-и матчах нынешнего сезона. Сможет ли форвард помочь команде победить в предстоящем матче? Вполне возможно.

«Монако»

По словам российского полузащитника команды Александра Головина, в нынешнем сезоне «Монако» играет куда лучше, чем в прошлые сезоны, но сейчас команда далека от 1-й строчки, отставание от которой — 10 очков.

«Монако» играет довольно весело — много забивает и немало пропускает. В последних 5-и встречах во всех турнирах команда отправила мяч в ворота 8 раз, а также 8 голов пропустила.

В последнем туре Лиги 1 «Монако» проиграл «Реймсу» (1:3), проиграв все 2 тайма. Кстати, в том матче голевую передачу оформил Головин. Матчем ранее против «Тулузы» (2:1) форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер сделал дубль, принеся победу для своей команды.

Команда показывает отличные результаты на чужом поле, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Монако» набрал 15 очков в гостях из 27-и возможных, забив при этом за 9 матчей 18 голов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.43.

На викторию «Монако» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.65.

Обе команды сейчас на ходу. Можно предположить, что «Монако», как минимум, не проиграет.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Монако» 0 за 2.06. Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.72.