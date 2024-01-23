«Аль-Наср» отменил товарищеские матчи в Китае из-за травмы Роналду

отменил товарищеские матчи с «Шанхаем Шэньхуа»

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Криштиану Роналду Фото: twitter.com/AlNassrFC

«Аль-Наср» не сможет сыграть с китайскими клубами в ранее запланированные даты из-за травмы Криштиану Роналду.

«Мы с грустью сообщаем, что, к сожалению, по не зависящим от "Аль‑Насра" причинам два матча, запланированные на 24 и 28 января, были перенесены на дату, которая будет определена позднее.

Мы приехали сюда, в Шэньчжэнь, с большим уважением к китайским футбольным фанатам и особенно к фанатам Криштиану Роналду.

Принимая это во внимание, в дополнение к тесным отношениям между Саудовской Аравий и Китаем, клуб готов завершить тренировочный лагерь, как и планировалось, в Шэньчжэне, городе, который тепло принял нас и проявил так много любви к нам и нашему капитану.

Более того, мы договорились с организатором и промоутером как можно скорее назначить новые матчи.

"Аль‑Наср" всегда демонстрировал и доказывал свою безоговорочную приверженность этому событию и приехал со всей своей командой, включая Криштиану Роналду, чтобы принять участие в этом туре. Мы любим наших китайских болельщиков и хотим сыграть для них как можно скорее»,- говорится в заявлении саудовского клуба.

«Аль-Наср» 24 января должен был сыграть с «Шанхаем Шэньхуа», а 28-го — с «Ханчжоу Гринтаун».