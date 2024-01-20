Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести контрольный пакет акций «Милана»

Суверенный фонд(PIF) может стать основным акционером

По информации La Repubblica, PIF попытается приобрести контрольный пакет акций «Милана» посредством нефтяной компании Saudi Aramco.

Главным акционером итальянского клуба в настоящее время является американский фонд RedBird Capital.

Источник отмечает, что по условиям сделки, которую планируют заключить до конца текущего сезона, нынешние владельцы «Милана» получат не менее 1,6 миллиарда евро.

Несмотря на серьезный интерес саудовцев, глава «Милана» Джерри Кардинале пока не намерен спешить в этом вопросе.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии после 20 туров.