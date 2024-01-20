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    Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести контрольный пакет акций «Милана»

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    Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) может стать основным акционером «Милана».

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    По информации La Repubblica, PIF попытается приобрести контрольный пакет акций «Милана» посредством нефтяной компании Saudi Aramco.

    Главным акционером итальянского клуба в настоящее время является американский фонд RedBird Capital.

    Источник отмечает, что по условиям сделки, которую планируют заключить до конца текущего сезона, нынешние владельцы «Милана» получат не менее 1,6 миллиарда евро.

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    • Несмотря на серьезный интерес саудовцев, глава «Милана» Джерри Кардинале пока не намерен спешить в этом вопросе.

    «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии после 20 туров.

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