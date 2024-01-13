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    Ловчев о Мостовом: Дайте Царю поработать!

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярского «Енисея».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Ранее сообщалось, что в «Енисее» также рассматривали кандидатуру Александра Мостового при выборе нового тренера.

    «Андрей хочет работать, он уже был в "Енисее", о нем там осталось хорошее мнение. Важно, что с ним команда добивалась определенного результата — Красноярск был в одном шаге от выхода в РПЛ при Тихонове, но не вышел, по-моему, только по результатам стыков с "Арсеналом", при этом по разнице мячей, по-моему, не уступил, а проиграл только из-за выездного гола Тулы.

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    • Хотелось бы, конечно, и на Мостового посмотреть, чтобы оказаться уже на его месте критикующего тренеров, но, видимо, скоро и час Сани настанет. Предстоит применить знания на практике. В общем — дайте Царю поработать!», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

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