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    Мостовой: Хотелось посмотреть на Абаскаля в «Енисее», а не на Тихонова

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярского «Енисея».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Ранее сообщалось, что в «Енисее» рассматривали кандидатуру Мостового при выборе нового тренера.

    «От "Енисея" был только звонок до Нового года, до конкретных переговоров дело так и не дошло. Никакой обиды или злости на клуб нет, ни в коем случае. Могу честно сказать, я и не собирался в "Енисей". Этот вариант меня не особо заинтересовал.

    Не знаю, получится ли у Тихонова. У нас же часто говорят, что в Россию приезжают набираться опыта. Например, мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля в "Енисее", получится у него там или нет. И еще человек 15 таких можно перечислить, которые приезжали в Россию и учились тренировать.

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    • Что дальше? Я открыт для переговоров, мой телефон всегда включен. Помню, когда вернулся из Испании, у меня спросили, чем я хочу заниматься дальше. Ответил, что хотелось бы остаться в нашем футболе. Вот прошло больше 15 лет, и пока мы не нужны нашему футболу. Я уже подхожу с иронией к этому вопросу. Жизнь такая, что ты не знаешь, что будет завтра», — приводит слова Мостового Sport24.

    «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

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