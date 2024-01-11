Тихонов рассказал, почему решил возглавить «Енисей»

Бывший капитан «Спартака»прокомментировал свое назначение на пост главного тренера красноярского

«Не скрою, возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Всё решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал — что, чего, как — и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать. Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск — особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нем.

Считаю, что в 2016-2017 годах мы проделали большую работу с "Енисеем". Тогда команда по спортивному принципу вылетела во вторую лигу, но губернатор решил оставить ее (Красноярск занял место в ФНЛ отказавшейся от повышения "Смены" — прим.). Мы включились в работу и с первого года попали сразу в переходные игры. Да, не получилось выйти в Премьер-Лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Возможно, кто-то был не готов. Может быть, и мы были по-футбольному еще не готовы к этому и не справились. Но мы старались.

В том числе и поэтому я принял приглашение "Енисея". Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают.

Вы сами прекрасно понимаете: там собрана команда, плюс мы — нужно будет выигрывать. Обычно все говорят: "Мы ставим задачу выйти в Премьер-Лигу". А потом после 10-го тура команда на третьем с конца месте. Ну и какая тут РПЛ, правильно? Задача — выигрывать, показывать хороший футбол. Какая задача, например, могла быть в 2016 году, когда "Енисей" фактически вылетел во вторую лигу и команду собирали с миру по нитке? Тем не менее мы добрались до переходного турнира. Так и сейчас вряд ли разумно сразу обозначать максимальные цели.

Если у "Торпедо" огромнейший бюджет — в два-три раза больше, чем у остальных — там, понятно, автоматически ставят большие задачи. А "Енисей" сейчас идёт в четырёх очках от зоны вылета. За один круг отыграть такой отрыв от лидеров практически невозможно. Тем более теряя основных футболистов. Поэтому сейчас задача — радовать болельщиков победами и стремиться подняться как можно выше. Конечно же, с прицелом на будущий год. Но шансы всегда есть, и мы будем играть только на победу. Футбол — такая вещь: иногда команды ставят задачи с огромными бюджетами и не выполняют их, а клубы со средними бюджетами доходят до хороших мест, когда от них этого никто не ожидал», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

«Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.