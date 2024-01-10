Тарханов: Тихонов справится в «Енисее», несмотря на длительную паузу в работе

прокомментировал назначениена пост главного тренераи выразил уверенность, что он справится с работой.

«Хорошее назначение, у Тихонова большой опыт тренерской работы. К тому же он уже тренировал "Енисей", знает клуб и некоторых футболистов.

Последний опыт работы у Тихонова был в 2021 году. Наверняка такая долгая пауза может сказаться на тренере. Или она может пойти и на пользу?

Конечно, иногда это может пойти на пользу, переосмыслить что то. Главное — умение тренировать. Оно никуда не денется, — сказал Тарханов "Матч ТВ".

Александр Тарханов — известный российский тренер, работавший со многими клубами в РПЛ. В 2020 году он возглавлял "Енисей", который тогда играл в Первой лиге.

Андрей Тихонов — легенда московского "Спартака". Был главным тренером красноярского "Енисея" с 2016 по 2017 год. Последним его клубом была "Астана" в 2021 году.