ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АзииВоины Тэджу, Синие Самураи и Боевые слоны: Краткий гид по Кубку Азии-2023
  • 19:34
    • Официально: Тихонов — главный тренер «Енисея»
  • 18:12
    • Франция выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге, Швеция — вторая
    Все новости спорта

    Тарханов: Тихонов справится в «Енисее», несмотря на длительную паузу в работе

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Енисей
    Александр Тарханов прокомментировал назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея» и выразил уверенность, что он справится с работой.

    Андрей Тихонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Тихонов

    «Хорошее назначение, у Тихонова большой опыт тренерской работы. К тому же он уже тренировал "Енисей", знает клуб и некоторых футболистов.

    Последний опыт работы у Тихонова был в 2021 году. Наверняка такая долгая пауза может сказаться на тренере. Или она может пойти и на пользу?

    Конечно, иногда это может пойти на пользу, переосмыслить что то. Главное — умение тренировать. Оно никуда не денется, — сказал Тарханов "Матч ТВ".

    Александр Тарханов — известный российский тренер, работавший со многими клубами в РПЛ. В 2020 году он возглавлял "Енисей", который тогда играл в Первой лиге.

  • Официально: Тихонов — главный тренер «Енисея»
  • Читайте по теме

    • Андрей Тихонов — легенда московского "Спартака". Был главным тренером красноярского "Енисея" с 2016 по 2017 год. Последним его клубом была "Астана" в 2021 году.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» выявить сильнейшего в основное время?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Ливерпуль» добьется успеха на своем поле
  • «Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Нас ждет результативное римское дерби
  • «Лацио» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.86
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры