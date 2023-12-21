Вагнер Лав отреагировал на слухи о возможном возвращении в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что он хочет вернуться в московский клуб.

«На 2024 год есть оптимистичные прогнозы. Скоро об этом будет объявлено. Я продолжу играть в Бразилии.

В 2022‑м у меня был хороший, приятный год. В этом сезоне мне удалось забить 23 гола и отдать несколько результативных передач.

Надеюсь, что в 2024 году я смогу это повторить или забить даже чуть больше голов и завоевать титулы», — приводит слова 39-летнегоВагнера Globo.

В сезоне-2023 Вагнер выступал в бразильской Серии Б за «Спорт Ресифи».

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013 году.

Напомним, сообщалось, что нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в список трансферных целей «Марселя».