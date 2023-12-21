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    Вагнер Лав отреагировал на слухи о возможном возвращении в ЦСКА

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    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал информацию о том, что он хочет вернуться в московский клуб.

    Вагнер Лав
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    Вагнер Лав

    «На 2024 год есть оптимистичные прогнозы. Скоро об этом будет объявлено. Я продолжу играть в Бразилии.

    В 2022‑м у меня был хороший, приятный год. В этом сезоне мне удалось забить 23 гола и отдать несколько результативных передач.

    Надеюсь, что в 2024 году я смогу это повторить или забить даже чуть больше голов и завоевать титулы», — приводит слова 39-летнегоВагнера Globo.

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    • В сезоне-2023 Вагнер выступал в бразильской Серии Б за «Спорт Ресифи».

    Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013 году.

    Напомним, сообщалось, что нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в список трансферных целей «Марселя».

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