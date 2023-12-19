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    Источник: «Марсель» может приобрести Чалова

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

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    По информации La Tribune Olympienne, Чалов попал в список трансферных целей «Марселя».

    Провансальский клуб рассматривает возможность приобретения российского футболиста в связи с возможной продажей Витиньи или Исмаилы Сарра.

    При этом источник отмечает, что, помимо Чалова, «Марсель» также интересуется Артуром Кабралом из лиссабонской «Бенфики».

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    • Ранее сообщалось, что Чалова хочет приобрести турецкий «Трабзонспор».

    В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.

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