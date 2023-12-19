Источник: «Марсель» может приобрести Чалова

Нападающий ЦСКАможет продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации La Tribune Olympienne, Чалов попал в список трансферных целей «Марселя».

Провансальский клуб рассматривает возможность приобретения российского футболиста в связи с возможной продажей Витиньи или Исмаилы Сарра.

При этом источник отмечает, что, помимо Чалова, «Марсель» также интересуется Артуром Кабралом из лиссабонской «Бенфики».

Ранее сообщалось, что Чалова хочет приобрести турецкий «Трабзонспор».

В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.