Источник: «Марсель» может приобрести Чалова

По информации La Tribune Olympienne, Чалов попал в список трансферных целей «Марселя».
Провансальский клуб рассматривает возможность приобретения российского футболиста в связи с возможной продажей Витиньи или Исмаилы Сарра.
При этом источник отмечает, что, помимо Чалова, «Марсель» также интересуется Артуром Кабралом из лиссабонской «Бенфики».
Ранее сообщалось, что Чалова хочет приобрести турецкий «Трабзонспор».
В текущем сезоне Чалов провел в чемпионате России 17 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.