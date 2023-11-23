Удоджи о разговоре с Постекоглу: В диалоге он дал понять, что я для него ключевой игрок

Защитниквысказался о доверии со стороны главного тренера «шпор»в нынешнем сезоне.

«В первый день после моего перехода в "Тоттенхэм" Анже (Постекоглу) позвонил мне, чтобы поговорить. В диалоге он дал понять, что я для него ключевой игрок.

Он доступно объяснил мне, чего хочет и какие у него требования. Осознание того, что я пользуюсь доверием главного тренера, было большой мотивацией», — приводит слова Удоджи The Athletic.

В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей за «Тоттенхэм» и сделал 2 голевые передачи, заработал 4 желтые карточки и одну красную.

Напомним, что летом этого года Удоджи перешел в стан «шпор» из «Удинезе» за 18 млн. евро.