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    Удоджи о разговоре с Постекоглу: В диалоге он дал понять, что я для него ключевой игрок

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    Защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи высказался о доверии со стороны главного тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу в нынешнем сезоне.

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    «В первый день после моего перехода в "Тоттенхэм" Анже (Постекоглу) позвонил мне, чтобы поговорить. В диалоге он дал понять, что я для него ключевой игрок.

    Он доступно объяснил мне, чего хочет и какие у него требования. Осознание того, что я пользуюсь доверием главного тренера, было большой мотивацией», — приводит слова Удоджи The Athletic.

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей за «Тоттенхэм» и сделал 2 голевые передачи, заработал 4 желтые карточки и одну красную.

    Напомним, что летом этого года Удоджи перешел в стан «шпор» из «Удинезе» за 18 млн. евро.

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