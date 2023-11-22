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    Скалони может покинуть пост главного тренера сборной Аргентины

    Футбол Сборная Аргентины ЧМ-2026
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Бразилией (1:0) в квалификации ЧМ-2026 заявил, что может покинуть свой пост.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «Одна важная вещь, которую я хотел сказать: мне нужно остановить мяч и подумать, мне есть о чем поразмышлять в это время. Эти игроки очень много дали мне, всему тренерскому штабу. Мне нужно серьезно подумать о том, что я собираюсь делать дальше.

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    • Это не прощание или что‑то в этом роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока, и трудно продолжать побеждать. Пора задуматься, я скажу президенту (федерации), игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, у которого есть вся возможная энергия», — приводит слова Скалони TyC Sports.

    Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки и чемпионат мира.

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