Скалони может покинуть пост главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентиныпосле победы над Бразилией (1:0) в квалификации ЧМ-2026 заявил, что может покинуть свой пост.

«Одна важная вещь, которую я хотел сказать: мне нужно остановить мяч и подумать, мне есть о чем поразмышлять в это время. Эти игроки очень много дали мне, всему тренерскому штабу. Мне нужно серьезно подумать о том, что я собираюсь делать дальше.

Это не прощание или что‑то в этом роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока, и трудно продолжать побеждать. Пора задуматься, я скажу президенту (федерации), игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, у которого есть вся возможная энергия», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки и чемпионат мира.