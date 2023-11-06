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    Александров о поражении «Пари НН»: Пропустили очень простые голы

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    Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА (2:3).

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    «Не знаю, почему упустили победу. Пропустили очень простые голы. Наверное, поэтому не получилось удержать результат. Во втором тайме ЦСКА перестроился в четыре защитника. Им это помогло, нам — помешало.

    Можно ли назвать ЦСКА моим любимым соперником? Если бы выиграли, наверное, можно было бы так сказать. А так, хорошая команда. Просто так случилось, что забил в двух матчах на ВЭБ Арене», — сказал Александров Чемпионату.

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    • После 14-и сыгранных матчей «Пари НН» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют 12-го ноября с «Балтикой».

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