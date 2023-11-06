Александров о поражении «Пари НН»: Пропустили очень простые голы

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги с(2:3).

«Не знаю, почему упустили победу. Пропустили очень простые голы. Наверное, поэтому не получилось удержать результат. Во втором тайме ЦСКА перестроился в четыре защитника. Им это помогло, нам — помешало.

Можно ли назвать ЦСКА моим любимым соперником? Если бы выиграли, наверное, можно было бы так сказать. А так, хорошая команда. Просто так случилось, что забил в двух матчах на ВЭБ Арене», — сказал Александров Чемпионату.

После 14-и сыгранных матчей «Пари НН» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы сыграют 12-го ноября с «Балтикой».