Ничья не устроившая никого. «Локо» не смог дожать игравший в меньшинстве «Спартак»

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в гостевом матче 14‑го тура РПЛ. За «красно‑белых» отличился Антон Зиньковский (53‑я минута), у железнодорожников гол забил Артем Дзюба. «Спартак» с 38‑й минуты играл в меньшинстве: с поля был удален защитник Даниил Хлусевич за нарушение против Антона Миранчука. Команда Гильермо Абаскаля с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (21) располагается на шестой строчке.

Промес — в старте, Соболев в запасе

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Усынин изучает стартовые составы, выбранные главными тренерами команд на предстоящий матч на «РЖД Арене».

«"Спартак" и "Локомотив" подходили к дерби при полном паритете — одинаковое количество набранных очков, поражение в предыдущих играх чемпионата России, соседи в турнирной таблице, идентичное число забитых мячей. Вот только, как мы ранее уже рассказывали, по ожидаемым очкам железнодорожники являются главными везунчиками РПЛ, поэтому с точки зрения наличия выстроенной игры красно-белые должны были смотреться предпочтительнее. Кстати, поначалу именно так всё и было, но об этом ниже.

Что касается стартовых составов, то можно отметить отсутствие в стартовом составе Даниила Денисова, его позицию на поле занял тёзка Хлусевич. Его можно было бы ожидать на другой бровке, но Гильермо Абаскаль никогда не стеснялся экспериментов. Также некоторые проблемы со здоровьем были у Квинси Промеса, но в итоге он появился в стартовом составе. Причём в центре, так как в запасе остался Александр Соболев. Мы, кстати, ранее уже рассуждали, что "Спартак" без нападающего смотрится очень бодро. Зато в основе оказался Хесус Медина.

У "Локомотива" стартовый состав оказался без сюрпризов. И это даже немного странно, так как в последних трёх турах РПЛ москвичи набрали только два очка, а в двух предыдущих матчах даже не смогли забить. В общем, это как раз могло бы подвигнуть Михаила Галактионова к каким-либо перестановкам. Его испанский коллега, как видите, как раз решился на перестановки, причём довольно существенные, после поражений от "Факела" и "Краснодара" в предыдущих встречах».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Я конечно, доволен, но мы должны были брать три очка. Думаю, что в первом тайме соперник только один раз доходил до финальной трети. Мы полностью контролировали, на мой взгляд, матч при владении, в фазе без мяча, все было под нашим контролем. Быстро забирали мяч и начинали атаки, но, к сожалению, этот несчастный случай, что называется, приговорил нас. После перерыва я не видел на поле команду в меньшинстве. Ребята бились, боролись в каждом эпизоде, к сожалению, пропустили этот гол, но команда действительно показала хорошую самоотдачу, билась до последнего. Поздравляю ребят.

Удаление Хлусевича

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает активное начало встречи в исполнении красно-белых, которое закончилось ошибкой в обороне и удалением.

«"Спартак" начал бодрее: в стартовые 10 минут его владение мячом даже переваливало за 70 процентов, только оно было стерильным. Да, удары красно-белые наносили, но все они выглядели безобидно. У гостей будто бы была установка как можно чаще бить из любых позиций. Так обычно говорят футболистам, если им предстоит встреча со слабым вратарем, но здесь точно не тот случай, ведь Лантратов сейчас едва ли не лучший голкипер лиги.

Первый опасный момент создали хозяева: атаку "Локомотива" остановил офсайд, но еще до свистка вполне мог забить Дзюба, однако Артема нейтрализовал Чернов. Примерно с этого момента красно-зеленые начали усиливать давление, пик которого наступил на 38-й минуте: Хлусевич прямо перед своей штрафной пошел в необязательный подкат, срубил Миранчука, за что получил справедливую красную карточку, ведь это лишение соперника явной возможности забить.

Календарь и таблица РПЛ

Пенальти в том эпизоде не пахло, но со штрафного иной мастер вполне мог забить. Однако, к удивлению, удар исполнил Дзюба, который стандартами не славился никогда (разве что 11-метровыми). Вероятно, Артем очень хотел вновь забить бывшим, но желание — это не все: мяч врезался в "стенку".».

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» Эмоции, которые у нас были, немного перехлестывали. Хотели сравнять, выйти вперед, попадались на контратаки. Плюс повреждение Глушенкова — была дилемма, выпускать в центральную зону либо игрока средней линии, либо нападающего. Мы решили поставить Миранчука ниже и второго игрока в атаку, чтобы давление усилить, и поэтому разрывы определенные получались. О слотах замен мы не забыли, понятно, что требовались изменения, но не могли позволить масштабно их делать, потому что каждая замена может как усилить, так и ослабить игру. Точечно пытались менять на ход матча.

Гол Зиньковского

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит «Спартак», который, оставшись в меньшинстве, не только не дрогнул в обороне, но и сумел открыть счет в матче.

«Красно-белые остались вдесятером, поэтому вынуждены были уже больше думать об обороне. Любопытно, что Абаскаль не стал делать замену, а просто отправил на правый фланг защиты Зиньковского. Не самая приятная, мягко говоря, роль для Антона! Но чего не сделаешь ради команды? В первом тайме "Спартак" больше не прогнулся под давлением "Локомотива", и по ударам в эти 45 минут получилась абсолютная ничья — 7:7 (из штрафной — 4:4, в створ — 1:1).

После перерыва на правый фланг обороны "Спартака" вышел игрок, который больше привык к этой позиции, но тоже с атакующим менталитетом — Мозес. А Зиньковский вернулся на фланг полузащиты, и ход Абаскаля оправдал себя. Антон тут же забил! Красно-белые не отказались от контригры. В этой атаке спартаковцев Тикнизян не заблокировал передачу в центр, где идеально сработала подстройка Зиньковского под Промеса. Куликов же не среагировал на подсказ партнёра, так что никто не помешал вингеру пробить по воротам Лантратова».

Тимур Сулейманов нападающий «Локомотива» 1:1 — не то, что мы хотели. По игре у нас было много моментов во втором тайме. Матч должен был закончиться в нашу пользу. К сожалению, ничья. Они молодцы, нужно отдать им должное. У них очень быстрые края. Центральным нападающим, честно говоря, не помню, кто был. Но если Соболева не было, значит, все быстрые были. Хорошо выбегали. Чего не хватило? Завершения. Тренер всегда требует прессинг, играть вперед, это самое главное. По игре мы не можем постоянно прессинговать, если они хорошо выбегают, где‑то надо и подсесть. Второй тайм надо было начинать с прессинга.

Дзюба бил-бил и забил

Автор Sportbox.ru Денис Петров отмечает очередной гол спартаковского воспитанника в ворота красно-белых.

«Шанс отыграться хозяевам представился совсем скоро: Дзюба вывел на ударную позицию подключившегося к атаке Фассона, но того на мгновение опередил Чернов. Чуть позже тот же Дзюба едва не замкнул навес с углового. Такое развитие событий вынудило Абаскаля выпустить дополнительного разрушителя в центр поля, пожертвовав при этом Игнатовым, которого заменил Мартинс.

"Локо" продолжил усиливать давление, и спартаковская оборона в итоге не выдержала. Глушенков прошел напролом по центру и в падении сумел пропихнуть мяч на Дзюбу. Спартаковский воспитанник разобрался с Максименко, забив восьмой в карьере и первый за 2,5 года гол в ворота "красно-белых".

В концовке "Спартак" вновь осмелел и продолжил искать счастья у чужих ворот, рискуя пропустить опасную атаку на свои. Игра пошла без середины поля, что только добавило зрелищности. На последних минутах соперники успели обменяться убойными моментами: сначала свой шанс упустил вышедший на замену Рыбчинский, зарядивший мимо створа с нескольких метров. Позже прощать вратаря настала очередь Промеса, не сумевшего воспользоваться еще одной шикарной передачей от Пруцева.

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Поражения в этой игре не заслуживала ни одна команда, так что ничья стало справедливым исходом шикарного дерби. Черчесов зрелищем наверняка остался доволен. Абаскалю же радоваться нечему: его команда в последних пяти встречах чемпионата сумела победить лишь однажды».

Антон Зиньковский полузащитник «Спартака» Честно: кажется, как будто упустили 2 очка. Ну, упустили победу. По ощущениям, наверное, ближе к этому. Ну, мы повели. В любом случае, в перерыве настраивались на то, чтобы не отходить от своего футбола, играть 4-4-1 — так же, как играли. Знали, что будут моменты, нужно было только реализовать. Но быстро пропустили, к сожалению. В любом случае, мы имели достаточно моментов. Понятно, что у нас было на одного меньше, но по игре, думаю, ничем не уступали.

«Спартак» мог выиграть только с подачи «Локомотива»

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что матч с «Локомотивом» ярко подсветил все проблемы команды Гильермо Абаскаля и тактики испанца.

«Галактионову стоило в перерыве наорать на подопечных. Получили идеальный шанс обыграть "красно-белых", улучшив положение в таблице. Нужно выигрывать у соперника в большинстве, если этот оппонент уступал "Факелу". Абаскаля тоже не за что хвалить — тренер не угадал со стартовым составом. Сегодня Игнатов, Медина и Зиньковский могли сидеть на лавке, а Мозес, Соболев и Бонгонда играть с первых минут. Но "не угадал" это правильная оценка, в этой шестерке у всех были плохие поединки, а готовность на тренировках не видим, остается доверять наставнику Абаскалю.

Просился выход Соболева, но умом испанца не понять, аршином общим не измерить. У тренера особенная стать, в Гильермо можно только верить. Тютчев пригодился, чтобы описать положение "Спартака". Все понимают, что давно нет классного футбола. Все видят, что потрачены большие по меркам РПЛ деньги. Старания? А сколько они побед принесли в таблицу? Новые менеджеры клуба боялись начать работу со смены тренера не потому, что Абаскаль им нравится. Боссы боятся, что следующий местный наставник — Карпин или Черчесов, будут не лучше, а среди иностранцев согласятся только аферисты.

Ситуация непростая, но матч против "Локомотива" словно методичка, где по пунктам расписаны все минусы Абаскаля и "Спартака". Не проиграли с подачи соперника, но какой это подвиг, если задачей было чемпионство? Команда Галактионова тоже в сером состоянии, раз не разнесла "красно-белых" в большинстве в игре с огромными разрывами между линиями. У комментаторов РПЛ есть привычка любой матч называть шедевром, но сегодня сыграли плохо выстроенные команды, где у номинально самых сильных игроков неважная форма. Весёлый футбол, но только если закрыть глаза на качество.

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Стратегически такая ничья в пользу конкурентов. Галактионову и Абаскалю пора задуматься, куда они ведут свои команды? Москвичи подчеркнули слабости друг друга, не повод для гордости. Хотя как десерт в воскресной программе тура дерби подходит. Вот только сладости не самая полезная и качественная по наполнению еда, так что нет смысла перехваливать коллективы с одной победой на двоих в четырех последних турах РПЛ».

Абаскаль продолжает воспитывать Соболева

Автор Sports.ru Глеб Чернявский считает, что со стороны наставника «Спартака» было неразумно пренебрегать основным форвардом в важном дерби.

«А вот история с Соболевым, похоже, не закрыта. Мало кто знал, появится ли в старте Промес, но уж точно никто не ожидал, что он выскочит на месте центрфорварда.

"Мы три матча провели по новой схеме, — объяснил выбор Абаскаль. — Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке".

Верится с большим трудом. Во-первых, Квинси точно не феерил на центрфорварде с "Пари НН". Во-вторых, идти на "Локомотив" без Соболева — здесь действительно нужны весомые причины. И вряд ли это вопрос ротации.

В атаке "Спартака" действительно есть неплохие футболисты, но в используемой схеме нет ни одного варианта состава без Соболева, который был бы лучше варианта состава с Соболевым. Это очевидно более-менее всем, кто хоть немного смотрит футбол. Мне кажется, процесс воспитания затянулся — и матч с "Локомотивом" точно не тот момент, чтобы исправлять Соболева. Команда Абаскаля из-за этого просто вышла в ослабленном составе — и это очень странно.

Да, несмотря на отсутствие главного форварда, "Спартак" неплохо цеплялся впереди, проводил неплохие контратаки, сделал много подходов, но каждый раз складывалось ощущение, что вингерам не хватает столба, в который надо направить мяч. А брошенный на эту позицию Промес постоянно сваливался налево, потому что ему там куда комфортнее и понятнее. В итоге "Спартак" не довел до ума кучу атак и точно недобрал кучу xG.

При этом нельзя не отметить старание игроков — особенно после удаления Хлусевича. В тот момент казалось, что перед игрой доехали до Черкизовской, а сразу после будет Бульвар Рокоссовского — ну, в смысле, конечная для Абаскаля.

Но команда в очередной раз отбила тренера. Зиньковский, Пруцев, Литвинов, Игнатов, Дуарте — сложно выделить кого-то одного, но в "Спартак" во втором тайме выглядел очень слаженно, самоотверженно и вообще не собирался уступать. И мог побеждать даже вдесятером.

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Интересно, насколько затянется недопонимание тренера и главного нападающего. Играть без Соболева — это, конечно, по-рокерски, но не очень разумно».