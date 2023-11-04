РПЛ. «Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» сыграет с «Крыльями», а «Локомотив» примет «Спартак»

«Ахмат» — «Факел» 1:2
В матче 14-го тура чемпионата России «Ахмат» играл с «Факелом». Встреча, которая состоялась в Грозном, закончилась победой гостей со счетом 2:1.
В концовке первого тайма хозяева вышли вперед после точного удара Дарко Тодоровича.
«Факел» отыгрался на 56-й минуте, отличился Евгений Марков. Победу воронежскому клубу на 90-й минуте принес Вячеслав Якимов.
«Ахмат» с 12-ю очками занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Факел» (18) поднялся на девятую позицию.
«Балтика» — «Зенит» 0:2
«Зенит» одержал гостевую победу над «Балтикой» (2:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.
Первый гол гости забили на 63-й минуте встречи. Форвард «Зенита» Иван Сергеев воспользовался ошибкой голкипера. Сначала вратарь «Балтики» выронил мяч в своей штрафной, а затем нападающий «Зенита» получил передачу и отправил мяч в ворота пяткой.
На 77-й минуте «сине-бело-голубые» укрепили свое преимущество. Форвард команды Матео Кассьерра выбрал идеальную позицию, встал возле ворот и головой отправил мяч в ворота после отличного навеса.
После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции (11 баллов).
«Краснодар» — «Крылья Советов»
воскресенье, 5 ноября, 14:00 мск
ЦСКА — «Пари НН»
воскресенье, 5 ноября, 16:30 мск
«Локомотив» — «Спартак»
воскресенье, 5 ноября, 19:30 мск
«Оренбург» — «Ростов»
понедельник, 6 ноября, 14:00 мск
«Урал» — «Рубин»
понедельник, 6 ноября, 16:30 мск