РПЛ. «Зенит» обыграл «Балтику», «Краснодар» сыграет с «Крыльями», а «Локомотив» примет «Спартак»

Матчи 14-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 4 по 6 ноября.

«Ахмат» — «Факел» 1:2

В матче 14-го тура чемпионата России «Ахмат» играл с «Факелом». Встреча, которая состоялась в Грозном, закончилась победой гостей со счетом 2:1.

В концовке первого тайма хозяева вышли вперед после точного удара Дарко Тодоровича.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Факел 1:2 Голы: 1:0 Дарко Тодорович (45+3'), 1:1 Markov E. (56'), 1:2 Вячеслав Якимов (90') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Брызгалов, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Kudryashov F., Masternoy V., Markov E. Предупреждения: Бернард Бериша (14'), Артём Тимофеев (24'), Мирослав Богосавац (45+1'), Вячеслав Якимов (50'), Masternoy V. (67')

«Факел» отыгрался на 56-й минуте, отличился Евгений Марков. Победу воронежскому клубу на 90-й минуте принес Вячеслав Якимов.

«Ахмат» с 12-ю очками занимает 13-е место в таблице РПЛ. «Факел» (18) поднялся на девятую позицию.

«Балтика» — «Зенит» 0:2

«Зенит» одержал гостевую победу над «Балтикой» (2:0) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол гости забили на 63-й минуте встречи. Форвард «Зенита» Иван Сергеев воспользовался ошибкой голкипера. Сначала вратарь «Балтики» выронил мяч в своей штрафной, а затем нападающий «Зенита» получил передачу и отправил мяч в ворота пяткой.

На 77-й минуте «сине-бело-голубые» укрепили свое преимущество. Форвард команды Матео Кассьерра выбрал идеальную позицию, встал возле ворот и головой отправил мяч в ворота после отличного навеса.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Зенит 0:2 Голы: 0:1 Иван Сергеев (63'), 0:2 Матео Кассьерра (77') Балтика: Евгений Латышонок, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Густаво Мантуан, Родриго, Иван Сергеев, Матео Кассьерра

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Балтика» — на 15-й позиции (11 баллов).

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