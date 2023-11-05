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    ЦСКА одержал волевую победу в ярком матче против «Пари НН»

    ЦСКА — «Пари НН»: счет матча 3:2 (1:2), обзор голов

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    Московский ЦСКА снова проявил характер и победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:2 в матче 14-го тура РПЛ. После первого тайма «армейцы» уступали 1:2.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    На 33-й минуте Дмитрий Стоцкий замкнул передачу Иброхима Юлдошева и вывел гостей вперед.

    ЦСКА сравнял счет почти сразу. Гол забил Федор Чалов, а голевой пас на счету Ивана Облякова.

    Но буквально через три минуты центральный защитник «Пари НН» Виктор Александров забивает второй гол и команду уходят на перерыв при счете 1:2.

    После серии замен ЦСКА удалось перевернуть игру. Сначала на 71-й минуте Антон Заболотный сравнивает счет. А спустя две минуты мексиканский полузащитник Виктор Давила приносит победу хозяевам.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Пари НН 3:2
    Голы: 0:1 Дмитрий Стоцкий (33'), 1:1 Фёдор Чалов (37'), 1:2 Виктор Александров (40'), 2:2 Антон Заболотный (71'), 3:2 Davila V. (73') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Khellven, Oblyakov I., Fayzullaev A. Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Эссьен Эдедем, Александр Трошечкин, Зе Турбо, Boselli J. Предупреждения: Саша Зделар (30'), Мойзес (44'), Александр Трошечкин (45'), Никита Каккоев (45+3'), Виллиан Роша (65'), Davila V. (74'), Николай Толстопятов (75'), Илья Жигулёв (88'), Антон Заболотный (90+2')

    Благодаря этой победе ЦСКА поднялся пока на третье место с 24 очками. Команда Сергея Юрана пока идет на восьмой позиции с 20 баллами.

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