ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • 21:12
    • Кузяев выйдет в стартовом составе «Гавра» на матч Лиги 1 с «Лансом»
  • 18:00
    • Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
    Все новости спорта

    Юран о предстоящем матче со «Спартаком»: Самое главное — нельзя безвольно выходить на поле

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Спартак
    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «С такими клубами нужно больше пробежать, больше выиграть единоборств. Мы уже играли со "Спартаком". Самое главное, что объясняю: в голове у некоторых сидит неуверенность. Это мы убираем и играем от себя.

    В футболе незаменимых нет. Сулейманов ушёл на повышение, я не имел права его не отпустить. Как ему в глаза потом смотреть? Вот теперь забивают Кутателадзе, Зе Турбо, Севикян… Это приятно наблюдать всегда.

    Где‑то в классе мы, может, и уступаем. Но должны брать самоотдачей. И говорю спасибо за дисциплину на поле. Они выполняют то, что требуют от них. В турнирной таблице приятное место, но эйфории нет. Самое главное — нельзя безвольно выходить на поле. Для меня это чётко», — сказал Юран в эфире программы «РецепТура».

  • РПЛ. Победа в «южном дерби» и лидерство «Краснодара»
  • Итоги 11-го тура чемпионата России по футболу
  • 09/10/2023

    • Матч между «Спартаком» и «Пари НН» пройдет 22-го октября в 14:00 мск. После 11-и туров подопечные Юрана занимают 5-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» завоюют в дерби три очка
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ливерпуль» будет сильнее в мерсисайдском дерби
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Завтра в 23:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Оттава — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры