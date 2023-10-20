Юран о предстоящем матче со «Спартаком»: Самое главное — нельзя безвольно выходить на поле

Главный тренервысказался о предстоящем матче сов рамках 12-го тура российской Премьер-лиги.

«С такими клубами нужно больше пробежать, больше выиграть единоборств. Мы уже играли со "Спартаком". Самое главное, что объясняю: в голове у некоторых сидит неуверенность. Это мы убираем и играем от себя.

В футболе незаменимых нет. Сулейманов ушёл на повышение, я не имел права его не отпустить. Как ему в глаза потом смотреть? Вот теперь забивают Кутателадзе, Зе Турбо, Севикян… Это приятно наблюдать всегда.

Где‑то в классе мы, может, и уступаем. Но должны брать самоотдачей. И говорю спасибо за дисциплину на поле. Они выполняют то, что требуют от них. В турнирной таблице приятное место, но эйфории нет. Самое главное — нельзя безвольно выходить на поле. Для меня это чётко», — сказал Юран в эфире программы «РецепТура».

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» пройдет 22-го октября в 14:00 мск. После 11-и туров подопечные Юрана занимают 5-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе.