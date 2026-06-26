27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Родина». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» минувший сезон провели вполне продуктивно. Команда Михаила Галактионова финишировала в тройке.

При этом «Локомотив» лишь на один пункт опередил ЦСКА. А вот забили «железнодорожники» 54 мяча в 30 поединках чемпионата России.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» уступили «армейцам» (1:3).

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Зато до того команда натужно переиграла «Балтику» (1:0). А вот поединок с московским «Динамо» завершился паритетом (1:1).

В своих последних матчах «Локомотив» не отличался стабильностью результатов. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, притом, что нужный результат все же был достигнут.

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Состояние команды: В новом сезоне команде придется несладко. Еще не совсем понятно, сумеют ли «железнодорожники» удержать свои главные активы…

Пока что на месте Алексей Батраков. Он, а также форвард Дмитрий Воробьёв во многом определяли эффективность в атаке.

«Родина»

Турнирное положение: «Родные» наконец-то осуществили свою мечту. Команда заняла 1 место в турнирной таблице первой лиги и заслуженно повысилась в классе.

Причем «Родина» в 34 матчах минувшего первенства уступила всего 4 раза. А вот пропустила симпатичная команда 28 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Родные» не заметили тульских «канониров» (4:1).

Немного ранее команда переиграла «Челябинск» (2:0). Да и поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился успехом (3:1).

Плюс «Родина» победила в 4 своих последних матчах. К тому же бомбардирскую гонку в первом дивизионе с 17 голами в активе выиграл фактурный Артём Максименко.

Состояние команды: «Родным» только предстоит привыкать к соперникам более высокого уровня. Так что проверить себя на фоне одного из лидеров российского футбола весьма полезно.

Вот только не совсем понятно, в какой форме находятся лидеры команды. Тем паче, в матче с «Локомотивом» ведь придется действовать вторым номером.

Тем не менее, «родные» явно не боятся оппонента. Отсиживаться в обороне команда не собирается по определению, вот только хватит ли козырей для битвы на равных?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Локомотив» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценивается в 4.62, тогда как победа соперника — в 6.06.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.55 и 2.53.

Прогноз: «Локомотив» пока сберег костяк лидеров, и наверняка постарается быстро отыскать бреши в обороне новичка РПЛ.

2.05 Победа «Локомотива» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Локомотив» — «Родина» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Локомотива» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.23 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Локомотив» — «Родина» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.23.

Пять причин, почему ставка зайдет