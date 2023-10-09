РПЛ. Победа в «южном дерби» и лидерство «Краснодара»

«Краснодар» побеждает в третьем матче подряд и увеличивает преимущество над конкурентами до 6 очков. «Зенит» возвращается в тройку лидеров, «Спартак» не может выиграть во втором матче. Аутсайдер «Сочи» по-прежнему без побед в российской Премьер-лиге.

Изменения в турнирной таблице

11-й тур чемпионата России внес несколько изменений в турнирной таблице. В тройку лидеров вернулся «Зенит», которому удалось обойти в таблице «Локомотив» (4 место).

На две ступеньки вверх поднялся «Пари НН» (7 место), оставив позади себя ЦСКА (8 место) и «Урал» (9 место).

Календарь и таблица РПЛ

Улучшили положение в чемпионате «Рубин» (с 13-го на 10-е) и «Балтика» (с 15-го на 13-е). Ещё четыре клуба российского первенства потеряли несколько позиций: «Ахмат» (с 10-го на 11-е), «Оренбург» (с 11-го на 12-е), «Ростов» (с 12-го на 14-е) и «Факел» (с 14-го на 15-е).

«Южное дерби»

«Краснодар» уверенно держится на первом месте, в 11 матчах южане одержали 8 побед и лишь 3 раза сыграли вничью. Лидер чемпионата России пока идет без поражений.

В 11-м туре «Краснодар» одержал волевую победу в поединке против «Ростова» (3:2). После первого тайма краснодарцы «горели» в два мяча, пропустив от Данила Глебова и Мохаммада Мохеби.

«Краснодар» — «Спартак» globallookpress.com

На 50-й минуте встречи «Краснодар» отыграл один мяч благодаря точному удару Эдуарда Сперцяна. За 10 минут до финального свистка игрок ростовчан Николай Комличенко оформил автогол.

Ну а Джон Кордоба на 95-й минуте матча забил победный для «Краснодара» гол. Таким образом команда набрала 27 очков и закрепилась на лидирующей позиции.

В топе

Дальше в верхней части турнирной таблицы идут «Крылья Советов». Самарский коллектив сохранил вторую строчку, хоть и проиграл в минувшем туре.

«Крылышки» проиграли в гостях «Пари НН» (0:2). После этого фиаско КС позволили подобраться вплотную двум конкурентам.

Один из них — действующий чемпион России «Зенит». Невский клуб на выезде переиграл «Сочи» (2:0). Счет на 9-й минуте открыл Клаудиньо, реализовав пенальти. А к середине первого тайма преимущество «лазурных» удвоил Матео Кассьерра.

В итоге «Зенит» одержал победу и набрал 20 очков, что на один балл меньше, чем у «Крыльев Советов».

Матео Кассьерра, игрок «Зенита» globallookpress.com

На четвертую строчку российского чемпионата опустился «Локомотив». «Железнодорожникам» едва удалось избежать поражения в матче против «Урала» (2:2). Спасительный гол на 96-й минуте в составе ЛОКО забил Тимур Сулейманов. Несмотря на ничью у «Локомотива» в активе 19 набранных очков.

Далее в турнирной таблице идут клубы, которые заработали по 17 пунктов. Речь о «Спартаке», «Динамо», «Пари НН» и ЦСКА.

Другие матчи тура

В центральном матче тура сошлись «Спартак» и ЦСКА. Команды наколотили друг другу 4 гола, завершив встречу вничью (2:2). У «армейцев» дублем отметился Милан Гайич, а в составе «красно-белых» отличились Квинси Промес и Хесус Медина. К слову, последний спас «Спартак» от поражения на 96-й минуте.

В других матчах 11-го тура «Балтика» с минимальным счетом переиграла «Оренбург» (1:0), а «Рубин» оказался сильнее «Ахмата» (1:0). Миром разошлись «Динамо» и «Факел» (0:0).

Тур № 12

Чемпионат России берет двухнедельную паузу, рестарт РПЛ запланирован на 21-22 октября.

В субботу, 21 октября лидер чемпионата «Краснодар» отправится в гости к «Балтике».

В воскресенье, 22 октября состоится поединок уровня топ: «Зенит» на своем поле сразится с «Крыльями Советов».