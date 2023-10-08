Чемпионский дух. «Краснодар» вырвал волевую победу в «южном дерби»

«Краснодар» дома вырвал победу у «Ростова» (3:2) в матче 11‑го тура РПЛ. После первого тайма ростовчане вели со счетом 2:0 благодаря голам Данила Глебова (23‑я минута) и Мохаммада Мохебби (41). Во втором тайме команда Владимира Ивича сумела отыграться: отличился Эдуард Сперцян (50), также на 80‑й минуте мяч в свои ворота отправил вышедший на замену форвард «Ростова» Николай Комличенко. На пятой добавленной ко второму тайму минуте победу «быкам» принес точный удар Джона Кордобы.

Четвертое «южное дерби»

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов вспоминает, что в этом году команды уже успели примелькаться друг другу, так часто у них были очные встречи.

«"Краснодар" не остановить! После 11 матчей в РПЛ "быки" по-прежнему лидируют в чемпионате без поражений и с наименьшим количеством пропущенных мячей. Хотя первое поражение было очень близко. "Ростов" был близок к сенсации, ведя в счете чуть меньше часа игрового времени, но в концовке "Краснодар" совершил невероятный камбэк с 1:2 на 3:2 в свою пользу.

Безусловно, многие считали "Краснодар" фаворитом в матче против "Ростова". И тому было вполне простое объяснение: "быки" шли 10 матчей без поражений, а "желто-синие", прибывающие внизу турнирной таблицы, имели серию из шести матчей без побед (три поражения и три ничьи подряд). В последний раз подопечные Валерия Карпина побеждали в РПЛ еще в середине августа (тогда досталось "Рубину" — 3:0).

Это "южное дерби" стало четвертым в 2023 году. Три предыдущих также остались за "Краснодаром", который в феврале разгромил "Ростов" (4:0) на Зимнем кубке РПЛ, в апреле — оказался точнее в серии пенальти в полуфинале Пути регионов Кубка России (1:1; 5:3), а в мае — вновь разгромил ростовчан, но уже в РПЛ (3:0)».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Какой комментарий может быть? Идеальный первый тайм. Вообще идеальный, вообще лучший за все последнее время, наверное. Да и второй тайм не могу сказать, что плохой. Но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал их. После аута и после углового. И все, игру переворачивают. Что случилось с прессингом во втором тайме? В смысле? Ничего. Все то же самое было. Или вы что-то другое видели? Вы другую игру смотрели? Также они били мяч вперед — катили Сафонову, Сафонов мяч выбивал — вся игра «Краснодара», что в первом тайме, что во втором.

Привоз Сафонова и гол Глебова

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает преимущество ростовчан в первом тайме, которое к середине первой половины игры воплотилось в забитый мяч.

«Это была встреча команд с лучшей и худшей обороной в чемпионате России. "Краснодар" пропустил за 10 туров всего три мяча, а "Ростов" — в семь раз больше! Однако по игре совершенно невозможно было понять, кто лидер РПЛ — "зелёные" или "жёлтые". Карпин идеально подготовил свою команду к битве с "быками".

С первых минут ростовчане играли смелее краснодарцев, выше держали линии, прессинговали хозяев. А вот команда Владимира Ивича встречала соперника средним блоком, словно боясь раскрыться и пропустить. Сам "Краснодар" пытался разбивать давление "Ростова" в том числе за счёт смещения опорника Черникова при розыгрыше мяча к защитникам.

Но гости, даже если у них что-то не срабатывало в прессинге, эффективно справлялись с попытками лидера РПЛ проводить быстрые ответные атаки. Сохраняли компактность. В частности, правый защитник Вахания здорово страховал центральных, когда к воротам летел Кордоба. Только на 22-й минуте колумбиец, не сделавший до того ни одного касания в штрафной Песьякова, нанёс первый удар "быков" — издали и неточно.

Календарь и таблица РПЛ

А через минуту "Ростов" забил! Вполне заслуженный по игре гол, который неожиданно "привёз" надёжный в этом сезоне Сафонов. Основной вратарь сборной России просто подарил мяч Ионову, сделав ужасную передачу, а Глебов классно сыграл на подборе».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» Поздравляю моих ребят за характер, они показали свое качество как команда. После счета 0:2 вернуться на поле и провести так второй тайм, забить три мяча… Они показали хорошую игру. Эмоции, которыми я могу описать этот матч, — счастье. На самом деле, нужно мыслить реалистично. Соперник в первом тайме был лучше, это моя вина, что я не подготовил игроков. Но потом мы вышли на вторую половину, отреагировали как команда. Мы показали что‑то уникальное и ценное, еще раз поздравляю своих игроков.

Преимущество не успокоило Карпина

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин фиксирует, что кубанский клуб выглядел довольно беспомощно до перерыва, позволив «Ростову» удвоить свое преимущество.

«С этой минуты и до перерыва мы чуть ли не впервые наблюдали за командой Ивича, которая не знала, что делать. Хозяева прижались к своим воротам, а "Ростов" на кураже чего только ни вытворял с мячом, моментами напоминая чуть ли не "Манчестер Сити" с их бесконечными перепасовками!

Полет ростовской мысли (ну или просто творческий беспорядок) привел в итоге ко второму мячу — потерянные краснодарцы упустили Чернова, который идеально навесил на Голенкова. Егор классно отпасовал Мохеби — и иранец забил дебютный мяч за "Ростов". Случилось это на 41-й минуте — на перерыв футболисты "Краснодара" уходили очень задумчивыми.

Несмотря на то что солидная толпа ростовских болельщиков ликовала, один причастный все же не радовался. Валерий Карпин почти никак не отреагировал на удвоенное преимущество (разве что поздравил Мохеби с дебютным голом), и это легко объяснить. В последних турах "Ростов" дважды упускал победу, а в играх с "Краснодаром" такое и вовсе случалось через раз. Так что причина насторожиться была. И она быстро подтвердилась».

Матвей Сафонов Вратарь «Краснодара» Хочу извиниться за свою ошибку перед болельщиками. Я думаю, что мои действия, не только ошибка с голом, вообще игра в первом тайме пошла под откос из-за меня. Это мое мнение. И хочу сказать спасибо команде. Мало сказать, что они отчасти исправили мою ошибку. Те эмоции, то желание победы, это дорогого стоит. И если говорить о каком-то чемпионском духе, то это он и есть.

Гол+пас Сперцяна и финиш Кордобы

Автор «Советского Спорта» Андрей Тупиков восхищен тем, как перевернулась игра после перерыва, принеся победу команде хозяев.

«Начало второго тайма для подопечных Ивича — как продолжение кошмара первой половины. Упущенный быстрый прорыв ростовчан, и только чудом гости не закрыли все вопросы в этой игре. Правда, боковой судья зажёг оффсайд, но всё же. И тут же, опровергая все разговоры о тщетности усилий "Краснодара", Сперцян вернул интригу этому матчу, сокращая разрыв до минимума. Пятый мяч армянского полузащитника в нынешнем сезоне.

Команды, не сбавляя обороты продолжали резвые обоюдные контратаки. Лишь своевременные действия защитников спасали соперников от того, чтобы на табло появилось много фамилий авторов забитых мячей. Так продолжалось почти весь второй тайм. Неудивительно было, что "быки" хотели избежать первого поражения в игре.

С 80-й минуты начался настоящий навал на ворота "Ростова". Всем составом хозяева бежали вперёд и наиграли на гол. Парагвайский бизон Алонсо переправил мяч в ворота Песьякова после подачи Сперцяна. Мяч в итоге записали как автогол Ионова. Нет в этом сезоне ни одной команды, которая чуть ли не через тур упускает победы, имея преимущество в два мяча.

За какие-то секунды до финального свистка Джон Кордоба, главный голеадор "быков", фантастически развернулся в штрафной и отправил в ворота Песьякова мяч, который стал победным. 3:2 — кто бы мог подумать после первого тайма, что именно такой сюжет будет у этого матча».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара» Сначала хочу сказать, что так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что «Ростов» — очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм. Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют. Спасибо болельщикам, которые поддерживали 90 минут. В прошлом сезоне было наоборот, сейчас мы реабилитировались. Огненной речи не было, Ивич просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 — скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой.

Сомнения в лидере

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что несмотря на волевую победу, «Быки» не проявили по-настоящему чемпионского характера.

«Нельзя сказать, что при счете 2:2 "быки" пытались бросаться за победой и давить. В большей степени казалось, что они крайне довольны самим уходом от поражения и были готовы оборонять эту ничью. Потом бы говорили в зависимости от стремления к красоте той или иной теории, что лучше: такая оборона каждого очка или безоговорочное стремление к победе. С деморализованным "Ростовом" "Краснодар" должен был вести себя смелее и настойчивее. Он же словно испугался своей прыти.

Это если говорить о том, какой футбол показывали хозяева на последних минутах. А если опираться на счет, то, конечно, появится красивая история о том, как героически лидеры РПЛ боролись за максимум очков. По сути, они отрабатывали то, что и должны были — оттягивали игру от своих ворот, максимально дорожа мячом. Более смелая инициатива Волкова, который полез к штрафной, а также техника Кордобы, который пробил эффективно с разворота вдобавок с непонятным движением Мелехина, который дал Джону эту возможность, превратили посредственно-сдержанный финал "Краснодара" в героический.

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Конечно, победителей не судят, но помимо истории с красивым камбэком лидера нужно видеть в этом матче и сомнения "Краснодара" в том, что он действительно способен на большее, чем на каком-то отрезке будоражить обстановку в лиге и в матче».

Мохаммад Мохеби Хавбек «Ростова» Это сложно. Это тот результат, которого мы не хотели, мы вели со счетом 2:0, но проиграли. Судья мог бы в некоторых эпизодах разбираться чуть лучше, как в концовке игры с опорным хавбеком «Краснодара». У него была желтая карточка, он меня ударил в ногу, там могло быть удаление.

Когда сбоит система — тащат лидеры

Автор Soccer.ru Александр Дорский напротив, считает, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич сумел привить кубанской команде характер.

«Против "Ростова" "Краснодар" не просто ушел на перерыв при 0:2 — это был худший тайм сезона. До 43-й минуты команда Ивича нанесла всего один удар (Кордоба из-за штрафной — сильно выше), не могла качественно выйти на чужую половину (всего 7,7% передач шли в финальную треть, у "Ростова" — 30,3%), пожарила в своей штрафной (особенно в этом смысле выделялся Сафонов, который прекрасно начал сезон) и психовала (Кади).

Удивительно, но после такого тайма Ивич не сделал ни одной перестановки, хотя казалось, что напрашивается полная смена на правом краю: Волков проигрывал один-в-один Мохеби, Кади чудом не схватил желтую. Старт второго тайма шокировал еще сильнее: Голенков и Ионов могли забивать в атаке, в которой Егор попал в офсайд. А дальше включился Сперцян.

Безусловно, давление "Краснодара" после перерыва возросло, но два гола команда Ивича забила только за счет индивидуального мастерства Сперцяна: сначала подхватил мяч у правого края штрафной и долбанул с нерабочей левой в дальний угол, а затем выполнил фирменную подачу на ближний угол вратарской с углового.

Объяснять все только умениями Сперцяна нельзя. О подаче на ближнюю с левого угла знает вся лига — и у "Ростова" на опережение не сыграли ни Вахания, который отвечал за Алонсо, ни Комличенко, который играл в зоне ближней штанги. Алонсо выбежал на мяч — и этот спринт стал ключевым для автогола. Поэтому второй гол — и вопрос к дисциплине и концентрации игроков "Ростова".

Показал ли "Краснодар" новую идею, чтобы перевернуть матч с "Ростовом"? Пожалуй, нет. Но, вероятно, гораздо важнее, что все лидеры затащили в нужный момент: дважды — Сперцян, при втором голе — Алонсо, при третьем — Кордоба, который наконец-то попал мимо вратаря, но не мимо ворот. И это — новое для "Краснодара" Ивича. В матче, в котором не работает система, в котором нельзя играть в привычном режиме, затащили самые классные игроки».