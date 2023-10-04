Хроники пикирующего «Спартака». Динамовцы взяли реванш, разгромив красно-белых

Московское «Динамо» на своем поле разгромило «Спартак» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В составе победителей отличились Бителло (42‑я минута), Даниил Фомин (45) и Иван Зазвонкин (96). «Спартак» с 12 очками лидирует в турнирной таблице группы D, «Динамо» с 8 очками располагается на второй строчке.

Удивительно немотивированный «Спартак»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов удивлен подходом Гильермо Абаскаля к выбору стартового состава на матч, в котором красно-белые должны были реабилитироваться за разгром в Самаре.

«"Динамо" и "Спартак" будто бы попали в хоккей или баскетбол: за месяц с небольшим они встречались друг с другом уже в третий раз, и до среды в воображаемой "серии плей-офф" красно-белые лидировали со счетом 2:0. Оба предыдущих дерби сезона получились разными, хоть и закончились победами "Спартака": и составы в них отличались друг от друга, и мотивацию в двух турнирах сравнивать бессмысленно.

Разумеется, и третья битва бело-голубых с красно-белыми должна была пройти по другому сценарию. Основная причина как раз в настрое. "Спартак" еще после 4-го тура группового этапа застолбил за собой первое место в квартете и наверняка больше думал о предстоящем дерби с ЦСКА. А у динамовцев мотивация была двойной: они и место в плей-офф на тот момент еще не забронировали, и точно не планировали уступать "Спартаку" в третий раз кряду.

Разницу в настрое подчеркивали и стартовые составы. Из тех, кто выходил в основе на предыдущее дерби 23 сентября, "Спартак" сохранил лишь одного футболиста — Пруцева. А "Динамо" оставило почти половину состава: Бальбуэна, Маричаль, Бителло и Смолов вновь появились с первых минут. Гильермо Абаскаль даже не стал включать в заявку Соболева, хотя он пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Мы очень рады, что победили «Спартак» с третьего раза. Я поздравил ребят в раздевалке и уже думаю о следующем сопернике — «Факеле». Нам также надо набирать очки в чемпионате, потому что мы только играем ничьи. Если мы хотим оставаться в первой четверке, то надо зарабатывать очки. Рад, что нам сегодня удалось забить три гола, потому что в начале матча мы упустили несколько шансов открыть счет. По‑человечески я хотел взять реванш у «Спартака», но нужно было играть с холодной головой и побеждать соперников через хорошую игру.

Агрессивное «Динамо»

Автор Sportbox.ru Денис Петров отмечает активное начало матча в исполнении бело-голубых, которые превосходили соперника в остроте атакующих действий.

«Личка явно сделал выводы из предыдущих поражений "Спартаку", которому в обоих случаях в дебюте удавалось забить быстрые голы. В этот раз "Динамо" постаралось захватить инициативу с первых минут. Уже в самом начале отличный момент открыть счет упустил Смолов, с близкого расстояния не сумевший пробить Максименко.

Моменты у спартаковских ворот возникали с пугающей для гостей регулярностью. Чуть позже отличные шансы упустили Скопинцев и Гладышев. Атакующей группе "Спартака" подобной остроты создавать никак не удавалось. Чувствовалось, что трио Зиньковский-Медина-Мелешин явно не хватало сыгранности. Команда Абаскаля, как и в предыдущей игре с "Крыльями", чаще владела мячом, но какой-то выгоды извлечь из этого не получалось.

Лучше всего игровое преимущество динамовцев подчеркивала разница по количеству нанесенных ударов: хозяева пробили более десяти раз (восемь в створ), тогда как спартаковцы только однажды заставили Лещука вступить в игру. Безголевая ничья по такому тайму стала бы верхом несправедливости для "Динамо".».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Конечно, это не тот результат, что мы хотели. Мы смогли гарантировать себе выход из группы с первого места за два тура до окончания группового этапа в матчах с финалистами двух последних розыгрышей Кубка России. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, это добавило им настойчивости. Отступать «Динамо» было некуда. Мы недовольны результатом. Нам не нравится проигрывать, особенно всухую. Но впереди другое дерби. Рад, что мы могли готовиться к игре без турнирных задач.

Спорное судейство и голы «Динамо»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов признает, что матч, как это обычно бывает в российском футболе, не обошелся без вопросов к арбитрам.

«Потом главным действующим лицом вопреки собственному желанию стал судья Москалёв. Сначала он не поставил пенальти в ворота "Спартака". Очень спорное решение, так как повтор показал, что Чернов попал по ноге Бителло, тем не менее и ассистенты на VAR не нашли явной ошибки в действиях Москалёва.

А на 42-й минуте с арбитром спорили уже спартаковцы. "Динамо" забило абсолютно заслуженный по игре гол (удары в первом тайме — 13:3, в створ — 8:1), однако осталось непонятным, попал ли мяч в руку Бителло после того, как Смолов пробил по воротам. Повтор не дал однозначного ответа на этот вопрос, но, скорее всего, нет. Так что бразилец стал автором одного из самых необычных голов в своей карьере.

Пока игроки "Спартака" приходили в себя после пропущенного мяча, "Динамо" забило на 44-й минуте ещё раз. Гости пропустили контрвыпад хозяев четыре в три, а подкат Джикии лишь отсрочил гол, но не спас от него. Фомин получил пас от Смолова и с двух попыток пробил Максименко. Голкиперу, глядя на безобразную игру команды в обороне, оставалось только развести руками. Но и забитый Фоминым мяч вызвал споры, так как хавбек, возможно, оказался в положении вне игры».

Павел Пивоваров Генеральный директор «Динамо» Мы очень довольны, хорошая игра с множеством моментов. Жалко, что несколько моментов не реализовали в первом тайме. Но в итоге дожали соперника, добившись своего. Конечно, для нас важно, с какого места мы выйдем. Формат Кубка подразумевает, что в верхней сетке клубы зарабатывают больше денег и играют больше матчей, к тому же есть вторая попытка. Для нас приятно, что получилась разгромная победа над «Спартаком». Нам было важно победить. 3:0 — это хороший ответ за первое поражение.

Замены не помогли Абаскалю

Обозреватель «Советского Спорта» Матвей Макаренко фиксирует, что наставнику красно-белых не удалось переломить ход матча после перерыва.

«Результат тренера гостей явно не устраивал, поэтому в перерыве произошли сразу две замены. Роман Зобнин и Тео Бонгонда поменяли Павла Маслова и Антона Зиньковского. А на место форварда сместился вместо Павла Мелёшина Михаил Игнатов. Но и такое сочетание не понравилось Абаскалю. Спустя десять минут Квинси Промес заменил Игнатова. И сразу же голландец пошёл на позицию страйкера.

Такие перестановки главного тренера "Спартака" связаны с дисквалификацией единственного основного форварда Александра Соболева на следующий матч чемпионата России. Так что сразу трёх разных нападающих "Спартак" использовал в этом матче. Но не один из них не создавал нужной опасности. Во втором тайме красно-белые уверенно владели мячом, контролировали ход матча. Но к голам владение так и не привело.

К концу игры xG команды составлял "0,15". А вот "Динамо" удалось даже один раз выйти один на один с вратарём. Смолов мог записать гол и на свой счёт. Но крупную победу оформил не он, а дебютант Иван Зазвонкин. В этот раз голкипер "Спартака" хоть и дотянулся до мяча после прострела, но выручить свою команду не смог. После последнего забитого мяча прозвучал финальный свисток».

Фабиан Бальбуэна Защитник «Динамо» Прекрасная игра получилась сегодня у нас. Мы приложили все усилия для победы и заслужили ее. «Спартак» — очень серьезный соперник, у них хорошие игроки. Мы знали, что будет тяжело сегодня, серьезно готовились к игре. Мы должны продолжать в том же духе, чтобы преуспеть в сезоне.

ЦСКА решит судьбу Абаскаля?

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что разгром от «Динамо» стал для наставника «Спартака» очередным шагом на пути к увольнению из столичного клуба.

«Понятно, что это поражение никак не повлияло на перспективы "Спартака" в Кубке России. Но два поражения с общим счётом 0:7 — это уже чересчур. Скорее всего, теперь судьба Абаскаля решится в матче РПЛ с ЦСКА, который состоится в ближайшие выходные. Рискнём предположить, что поражение в матче с "армейцами" станет последним для Абаскаля.

Сам испанец после матча заявил, что не обращает внимания на слухи о своей отставке. Также специалист сказал, что причиной поражения стало отсутствие мотивации. И это удивительно: неужели после поражения в Самаре у красно-белых в матче с принципиальным соперником может возникнуть такая проблема? И разве это не работа тренера — настраивать свою команду?»

Игорь Лещук Вратарь «Динамо» В обороне хорошо сыграли, не дали сделать ни одного удара по воротам. Что может быть лучше для игры в обороне? И в атаке хорошо сыграли, забили. В этой игре, наконец, все получилось. Не знаю, что происходит со «Спартаком». Они хорошая команда, но в дерби не важно, кто на поле.

Абаскаль опять чудит с составами

Автор «Спорт день за днем» Александр Макаров считает, что продолжающиеся эксперименты наставника «Спартака» с составом стали причиной очередного беззубого поражения.

« Гильермо Абаскаль снова удивил выбором стартового состава. Так в нем не оказалось нападающего Александра Соболева. Дело не в "условно втором" составе красно-белых. Напротив, большинство экспертов ждали главного спартаковского форварда на поле. Дело в том, что в предыдущем туре РПЛ он получил очередную желтую карточку, что обернулось для него дисквалификацией на следующий тур, когда предстоит матч с ЦСКА. Казалось, что не имеет никакого смысла жалеть Соболева и предоставлять ему дополнительный отдых. Тем более после матча с ЦСКА в РПЛ наступит пауза на игры сборных, следующий тур стартует лишь 21 октября. Но Соболева не оказалось даже в заявке.

Можно было бы подумать, не увидев Соболева в заявке, что Абаскаля результат матча с "Динамо" особо и не волнует. Но в таком случае, на поле был бы полурезерв. Но нет. В перерыве после двух пропущенных голов под занавес первого тайма испанец выпустил на поле Романа Зобнина и Тео Бонгонду. А на 56-й минуте Кристофера Мартинса и Квинси Промеса. То есть, ни два, ни полтора. Как будто Гильермо так и не определился, что ему делать с кубковым матчем на неделе — "сдавать" или биться.

Такими решениями испанец лишь расшатывает под собой стул. На который уже есть претендент — Станислав Черчесов. В Лукойле видят именно Станислава Саламовича тем человеком, который примет у Абаскаля дела, если все продолжит идти так, как в последнее время. 0:7 в двух последних матчах. Не дай бог случится разгром от ЦСКА, тогда и зимы ждать не будут. И ведь Гильермо сам своими решениями усугубляет ситуацию. Постоянные эксперименты не помогают футболистам прогрессировать. В будущем — возможно, но результат нужен здесь и сейчас. "Динамо" просто разрывало оборону острыми передачами через несколько линий.

19:4 по ударам, 15:1 по попаданиям в створ — такого деклассирования в сезоне еще не было. Самый беззубый матч "Спартака" в атаке. Без Соболева мяч вообще на чужой половине поля не задерживается. С функциями центрального нападающего не справляются ни Мелешин, ни Промес, ни Бонгонда, ни Михаил Игнатов. Непонятно, как можно было летом не усилить эту позицию, решив расстаться с Шамаром Николссоном и Кейта Бальде. В среду Абаскаль перепробовал массу вариантов, максимально запутал подопечных перестроениями, но добился нулевого эффекта».

Иван Зазвонкин Полузащитник «Динамо» Я первый гол посвятил своим родителям и первому тренеру, с которым я провел очень много лет. Как поздравили? Все сказали «красава». А кто-то сказал «наконец-то забил» — не помню кто именно.

У «Спартака» ставка на индивидуальность

Автор Soccer.ru Вадим Багров размышляет о причинах нестабильной игры красно-белых в последних матчах.

«Когда разбираются с соперником Соболев и Промес, то Абаскаль выигрывает. Выручают джокеры Хлусевич и Игнатов — можно набрать очки. Но редко срабатывают стартовые планы на игру. Поэтому первое кубковое дерби против "Динамо" так сильно выделялось. А вот во втором матче в рамках РПЛ было больше вопросов к Абаскалю. Личка тогда не получил голы от форвардов, но "Динамо", хотя результаты неважные, чаще играет в структурно понятный футбол.

А вот у "Спартака" оглядка на класс исполнителей, вроде Бонгонда. Или даже Бабича как катализатора разовых успехов. Но серба сегодня не было на поле. Джикия и Чернов сформировали кубковую связку в защите, но Георгий снова стал частью поражения. Не хочется вешать всех собак на капитана "Спартака", но у официального вожака есть возможность говорить с главным тренером. Джикии давно стоило спросить Абаскаля, во что играет "Спартак"?

Контроль мяча сам по себе ничего не гарантирует, как показало поражение от "Крыльев Советов". Соперник выжал четыре гола, владея мячом всего 31 % времени. Попытки зацепиться за мяч в дерби с "Динамо", а также многочисленные перестроения во втором тайме, никак не повлияли на ход матча, в котором "Спартак" проиграл от начала до конца, поскольку Лещук в основном скучал. В кубковом дерби "красно-белые" сыграли ещё хуже, чем в Самаре».

«Спартаку» пора менять тренера

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Егоров считает, что наставник красно-белых утратил контакт с игроками и контроль над командой.

«Абаскаль уже потерял контроль над раздевалкой. Испанец не смог как победить прежних шушукающихся лидеров, так и сформировать вокруг себя новый костяк. За него не бьются, ему предъявляют через СМИ, в него не верят. Именно поэтому Абаскаль продолжает считаться тренером "Спартака" лишь юридически. Фактически это лишь человек, которому пока еще разрешено придумывать упражнения на базе, называть состав и бегать по бровке с компасом на свитере. Компасом, который указывает на запад.

Многие, к слову, решат обвинить во всем коллектив. Но не стоит забывать, что основная задача тренера как раз и состоит в том, чтобы своим красноречием, расчетливостью, харизмой, справедливостью и даром убеждения объединить вокруг себя футболистов либо убедить руководство, что с этими игроками разговаривать не о чем — нужно набирать новых. Все эти направления молодой Гильермо провалил. А вместе с ним и его начальники.

Конечно, у мифического и спрятавшегося в песок трехглавого змея в руководстве "Спартака" есть соблазн дать Абаскалю доработать до зимы и не брать на себя никакой ответственности прямо сейчас, дав себе время на выбор и переваливая часть проблем на тех, кто Гильермо привел. Однако подобные оттянутые решения вгонят клуб в яму еще глубже. Пожалуй, в "Спартаке" это уже понимают — так что я бы поставил на то, что в знаковом матче с ЦСКА у красно-белых будет уже другой тренер».

Позорище!

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов считает, что счёт в кубковом матче с «Динамо» (0:3) не по игре и не ждет ничего хорошего от матча красно-белых с ЦСКА.

«У коллектива Лички постепенно всё налаживается — команда и забивает, и в обороне надёжнее начинает играть. Теперь перед очередной игрой чемпионата у них настроение будет хорошее. У "Спартака" какое настроение будет перед дерби с ЦСКА, большой вопрос. В каком состоянии они будут после этого позорища в Самаре, после поражения в кубковом матче, который, по мне, ещё хуже получился.

По этой игре чувствовалось уныние у футболистов, прежней отдачи не видно, никакого желания не просматривалось. Джикия потухший был, молодые футболисты потерялись где-то. Игнатова видно не было, Зиньковского, Мелёшина. Пруцев как-то старался, но не так ярко себя проявлял, как в других встречах. Даже выделить особо некого в таком провальном матче.

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Несмотря на счёт, лучший — Максименко, без него ещё больше бы пропустили. А в случае с пропущенными голами он выручить и не мог. Абаскаль постарался выпустить игроков основы по ходу встречи, но ничего принципиально не изменилось, "Динамо" ещё и в третий раз забило».