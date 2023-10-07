РПЛ. «Зенит» обыграл «Сочи», «Крылья» сыграют с «Пари НН», а «Спартак» примет ЦСКА

«Урал» — «Локомотив» 2:2
«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:2.
«Локомотив» вышел вперед на пятой минуте после результативного удара Артема Дзюбы.
Хозяева поля отыгрались на 12-й минуте — отличился Силвие Бегич.
В начале второго тайма ворота гостей поразил Эрик Бикфалви.
От поражения «Локомотив» спас Тимур Сулейманов, отличившийся на шестой компенсированной минуте.
На 72-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков не реализовал пенальти. При этом вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отразил два удара игрока екатеринбургской команды — после первой попытки судьи решили, что «Урал» должен перебить пенальти.
Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ достигла шести матчей.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.
«Сочи» — «Зенит» 0:2
«Зенит» одержал гостевую победу над «Сочи» (2:0) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
Первый гол подопечные Сергея Семака забили на 9-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Сочи», а полузащитник команды Клаудиньо уверенно пробил с точки.
На 30-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил красивую передачу от партнера по команде и отправил мяч в дальний угол ворот — 2:0.
После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).
«Балтика» — «Оренбург»
суббота, 7 октября, 16:30 мск
«Краснодар» — «Ростов»
суббота, 7 октября, 19:00 мск
«Пари НН» — «Крылья Советов»
воскресенье, 8 октября, 14:00 мск
«Динамо» — «Факел»
воскресенье, 8 октября, 16:30 мск
«Спартак» — ЦСКА
воскресенье, 8 октября, 19:00 мск