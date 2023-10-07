РПЛ. «Зенит» обыграл «Сочи», «Крылья» сыграют с «Пари НН», а «Спартак» примет ЦСКА

Матчи 11-го тура российской Премьер-лиги сезона 2023/24 пройдут с 7 по 8 октября.

«Урал» — «Локомотив» 2:2

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:2.

«Локомотив» вышел вперед на пятой минуте после результативного удара Артема Дзюбы.

Хозяева поля отыгрались на 12-й минуте — отличился Силвие Бегич.

В начале второго тайма ворота гостей поразил Эрик Бикфалви.

От поражения «Локомотив» спас Тимур Сулейманов, отличившийся на шестой компенсированной минуте.

На 72-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков не реализовал пенальти. При этом вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отразил два удара игрока екатеринбургской команды — после первой попытки судьи решили, что «Урал» должен перебить пенальти.

Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ достигла шести матчей.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Локомотив 2:2 Голы: 0:1 Артём Дзюба (5'), 1:1 Силвие Бегич (12'), 2:1 Эрик Бикфалви (53'), 2:2 Тимур Сулейманов (90+6') Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Эмерсон, Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Schettine G. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Наир Тикнизян, Артём Дзюба Предупреждения: Силвие Бегич (28'), Schettine G. (39'), Мингиян Бевеев (90'), Артём Дзюба (90+1'), Тимур Сулейманов (90+2'), Дмитрий Баринов (90+7')

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.

«Сочи» — «Зенит» 0:2

«Зенит» одержал гостевую победу над «Сочи» (2:0) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол подопечные Сергея Семака забили на 9-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Сочи», а полузащитник команды Клаудиньо уверенно пробил с точки.

На 30-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил красивую передачу от партнера по команде и отправил мяч в дальний угол ворот — 2:0.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Зенит 0:2 Голы: 0:1 Клаудиньо (пенальти) (9'), 0:2 Матео Кассьерра (30') Сочи: Никита Гойло, Игорь Юрганов, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Marcelo Alves, Kramaric M. Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Родриго, Матео Кассьерра, Иван Сергеев Предупреждение: Кирилл Заика (84')

После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).

«Балтика» — «Оренбург»

суббота, 7 октября, 16:30 мск

«Краснодар» — «Ростов»

суббота, 7 октября, 19:00 мск

«Пари НН» — «Крылья Советов»

воскресенье, 8 октября, 14:00 мск

«Динамо» — «Факел»

воскресенье, 8 октября, 16:30 мск

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«Спартак» — ЦСКА

воскресенье, 8 октября, 19:00 мск

«Ахмат» — «Рубин»

воскресенье, 8 октября, 19:00 мск

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